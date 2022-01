Il Covid ferma i campionati dilettantistici: rinvii per Eccellenza e Promozione

Il Covid rallenta il calcio dilettantistico in Campania e in Italia. Le numerose positività al virus nelle rose e la situazione critica nella Penisola hanno spinto il Comitato Regionale della FIGC ad optare per il rinvio e lo slittamento dei diversi programmi. L'Eccellenza, la Promozione, i tornei femminili e le competizioni giovanili subiscono una netta modifica.

Si ferma il campionato di Eccellenza, giunto alla seconda giornata del girone di ritorno. Non si disputeranno le gare in agenda per il prossimo weekend. Riprogrammate le sfide dalla Promozione che tornerà sul rettangolo verde solo il 23 gennaio. Proseguiranno la Coppa Italia d'Eccellenza e la Coppa Campania, le squadre potranno continuare ad allenarsi seguendo il protocollo anti-Covid.

Questa la nota completa della LND:

"Il C.R. Campania

visto che piu? Societa? partecipanti ai diversi Campionati hanno comunicato la positivita? al COVID – 19 di propri tesserati;

preso atto che alcuni Comuni e anche gestori di impianti sportivi hanno inibito l’utilizzo dei campi di calcio fino a tutto il 9 gennaio 2022, non permettendo alle societa? di potersi allenare e disputare gare di campionato in programma per il fine settimana del 9 gennaio 2022

considerato che il D.L. n. 229 del 30 dicembre 2021, prevede che dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, lo sport di squadra e di contatto e? consentito solo a coloro i quali sono in possesso del Green Pass rafforzato;

tanto premesso delibera

per il Campionato di Eccellenza il rinvio delle gare del secondo turno di ritorno (8/9 gennaio 2022) a data da destinarsi;

lo slittamento al 23 gennaio 2022 del Campionato di Eccellenza Femminile; il terzo turno di Coppa Italia Femminile, in programma 15/16 gennaio 2022, sara? regolarmente disputato;

lo slittamento dei Campionati, dalla Promozione alla Terza categoria, Calcio a Cinque C2 e Serie D, Under 19 di Calcio a 11 e Calcio a 5, con ripresa il 23 gennaio 2022;

lo slittamento dei Campionati di Settore Giovanile Regionali e Provinciali (Under 18, Under 17 e Under 15) e relativi Tornei (Under 16 e Under 14), con ripresa il 30 gennaio per permettere di recuperare le gare fino ad ora rinviate e a tutti i calciatori di adeguarsi al D.L. n 229 del 30 dicembre 2021;

lo stop dell’attivita? di base fino a nuove indicazioni da parte del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. La Coppa Italia di Eccellenza – fase regionale e la Coppa Campania di Promozione continueranno regolarmente come da programma. Le gare di Coppa di Calcio a 5 Serie C2 e di Calcio a 5 Serie D saranno riprogrammate e pubblicate.

I recuperi delle gare di Campionato (sia di Calcio a Undici, sia di Calcio a Cinque) saranno riprogrammati e pubblicati; le societa? potranno accordarsi per effettuarli nei fine settimana dell’8/9 gennaio 2022 e 15/16 gennaio 2022, nel rispetto delle turnazioni previste.

Le societa? potranno continuare ad allenarsi, nel rispetto del Protocollo Covid-19 della FIGC e del D.L. n. 229 del 30 dicembre 2021".