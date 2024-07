Dimaro, nasce il primo coro dei tifosi del Napoli per Conte: il mister apprezza e applaude | VIDEO

Antonio Conte è già il protagonista indiscusso del ritiro del Napoli a Dimaro. All'arrivo della comitiva azzurra in Val di Sole è stato il più applaudito dai tifosi in attesa all'esterno dell'hotel. E anche in occasione del primo allenamento sul campo di Carciato, le ovazioni per il mister salentino sono state copiose.

Dagli spalti sono già partiti anche i primi cori dedicati all'ex ct della Nazionale, che ha apprezzato e applaudito il pubblico, come mostra una clip pubblicata dalla Ssc Napoli su Instagram.

(video Instagram @officialsscnapoli)