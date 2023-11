Coppa Promozione, i risultati dell'andata degli ottavi di finale: pari esterno per il Cimitile

Squadre di Promozione in campo per gli impegni di Coppa Campania, si giocano le gare d’andata degli ottavi di finale. Pareggio in trasferta per il Cimitile in una gara pirotecnica, ai granatieri non bastano le reti iniziali di Ricchiuti e Biancardi. Il Lions Montemiletto rimonta con Starita e Diabaka. Sena riporta avanti gli ospiti, Dettler fa 3-3. Ci sono altre tre gare a chiudere il programma infrasettimanale.

Risultati e marcatori

Virtus Goti-Heraclea 0-2, Vigliotti (H), D’Onofrio (H)

LMM Montemiletto-Cimitile 3-3, Ricchiuti (C), Biancardi (C), Starita (LM), Diabaka (LM), Sena (C), Dettler (LM)

Sessana-Cellolese 2-1, aut. Di Marco (C), Quintigliano (S), aut. (S)

Atletico San Gregorio-Atletico Pagani 3-1, Chiantese (ASG), Iapicco (ASG), Petrozzino (ASG), Viesti (AP)

Sanseverinese-Battipagliese 3-1, Marrazzo (S), Caccavo (S), Marrazzo (S), Olmos Chacon (B)

MP San Giorgio-Frattese ore 18.00

Marchesa- Il Punto di Svolta 19.30

Boys Caivanese-Nuova Napoli Nord 20.30