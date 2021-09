Coppa Italia Serie D, Sorrento-Nocerina 2-0: Iadaresta e La Monica decidono il derby

Derby rossonero allo Stadio Italia, il Sorrento di Renato Cioffi attende la Nocerina di Giovanni Cavallaro per la sfida valida per il primo turno di Coppa Italia di Serie D

Impegno infrasettimanale per le squadre di Serie D. Il primo turno di Coppa Italia mette davanti il Sorrento e la Nocerina. Derby rossonero in programma allo Stadio Italia. I costieri guidati da Renato Cioffi e provenienti dal successo all'esordio in campionato sul campo della Mariglianese affrontano gli uomini di Giovanni Cavallaro reduci dal pareggio a porte inviolate sul terreno del Bisceglie.

Avvio piuttosto interessante, gli ospiti iniziano con il piede sull'acceleratore e provano a mettere in difficoltà il reparto arretrato avversario. Il team locale fa buona guardia e allontana le insidie. All'8' è Pitarresi a compiere la prima parata in tuffo su iniziativa di Mezavilla innescato da Iadaresta. Attorno al quarto d'ora, dopo una chance sprecata dagli effettivi di Cioffi, è Palmieri a scaricare un missile dai trenta metri che si spegne sul fondo. Stesso esito, poco più tardi, per Gallo. Al 27' un rasoterra di Palmieri non impensierisce Volzone. Il match vive di folate da una parte e dall'altra, non mancano i capovolgimenti di fronte. Nel finale di frazione, il Sorrento sciupa una buona opportunità e la Nocerina va vicino al vantaggio con la botta di Gallo disinnescata dal portiere.

L'affondo che inaugura la ripresa è un traversone tagliato di Donnarumma che non viene raccolto dai compagni. Al 52' i costieri vanno avanti nel punteggio con il rigore trasformato da Iadaresta dopo un fallo di mano in area di rigore. I Molossi alzano i giri della manovra e accarezzano il vantaggio in diverse circostanze. I legni della porta di Volzone salvano il risultato e la squadra di casa mantiene intatto il vantaggio. All'83' i salernitani sbagliano in fase di impostazione e la compagine di Cioffi raddoppia con La Monica lesto a bucare Pitarresi. Al triplice fischio il Sorrento supera la Nocerina e si guadagna l'accesso al turno successivo.

Il tabellino

Sorrento: Volzone, Cesarano, Romano, Pagano, Manco, Acampora, Procida, Mezavilla (46' La Monica), Iadaresta, De Marco (84' Marciano), Diop (68' Mansi). A disposizione: Strino, Selvaggio, Di Lorenzo, Calabrese, Ferraro, Gargiulo. Allenatore: Cioffi

Nocerina: Pitarresi, Menichino (85' Barone), Vecchione, Cason (60' Garofalo), Simonetti, Palmieri, Chietti (60' Esposito), Gallo (46' Talamo), Rizzo, Saporito, Donnarumma (60' Mancino). A disposizione: Al Tumi, Sellitti, Pietroluongo, Strazzullo. Allenatore: Cavallaro

Arbitro: Flavio Fantozzi della sezione di Civitavecchia

Marcatori: 52' rig. Iadaresta (S), 83' La Monica (S)

Ammoniti: Mezavilla, Cesarano, La Monica (S)