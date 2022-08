Coppa Italia Serie D - Nocerina corsara sul campo del Sorrento: Garofalo match winner

Prima apparizione ufficiale nella nuova stagione per il Sorrento di Vincenzo Maiuri. La squadra costiera affronta una gara tutta rossonera con la Nocerina allo Stadio Italia. Dopo la fase preliminare, si spalancano le porte del primo turno di Coppa Italia di Serie D. In programma c’è uno dei derby campani.

La partita stenta a decollare all’avvio, le due squadre si studiano e non lasciano spazi utili agli avversari. Al 12’ Serrano si mette in evidenza con una conclusione che sfila poco distante dallo specchio difeso da Stagkos. Al 19’ si sblocca il risultato in favore degli ospiti. Garofalo libera un tiro dalla distanza e, complice una deviazione di testa di Bisceglia, sorprende Del Sorbo: il parziale cambia, 0-1 per i Molossi. Al 22’ l’estremo difensore risponde al tentativo di Mincica, poco più tardi Mancino spedisce direttamente sul fondo. La reazione dei padroni di casa è affidata a Gaetani che manda fuori alla destra del portiere. Alla mezz’ora La Monica impegna Stagkos, al 41’ un calcio piazzato di Herrera termina alto sopra la traversa. Nonostante una buona chance per Mercuri, si va al riposo con i ragazzi di Sannino avanti nel punteggio. Ad avvio ripresa, la truppa di Maiuri ci prova con La Monica, ma la difesa allontana la minaccia. Il numero 4 è pericoloso altresì al 53’ con un tiro smorzato da Basanisi e bloccato da Stagkos. Al 67’ è la traversa a negare la gioia a Gargiulo. Cinque minuti più tardi, il subentrante El Ouazni ci prova di testa ma manda fuori. Sul ribaltamento di fronte, Scaringella non sfrutta una buona occasione. Nelle battute conclusive non accade più nulla, al triplice fischio la Nocerina strappa il pass per il turno successivo mentre il Sorrento saluta anticipatamente la competizione.

Il tabellino

Sorrento: Del Sorbo, Scala, Todisco, La Monica, Bisceglia, Fusco, Gaetani (60’ El Ouazni), Mercuri (54’ Selvaggio), Gargiulo, Herrera, Serrano. A disposizione: Castellano, Pinto, Sigismondo, Mazzarano, Russo, Amodio, Potenza. Allenatore: Maiuri

Nocerina: Stagkos, Boersma (54’ Cuomo), De Marino, Magri, Garofalo, Chietti, Basanisi, Mancino (69’ Schiavella), Talamo (54’ Balde), Scaringella, Mincica. A disposizione: Caliendo, Recchia, Diniz, Menichino, Dorato, Gaudino, Saccoccio, Valentini. Allenatore: Sannino

Arbitro: Sebastian Petrov di Roma 1

Marcatori: 19’ Garofalo (N)

Ammoniti: Herrera, Gargiulo, Fusco (S