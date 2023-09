Il Real Casalnuovo si presenta con un successo e tre gol: Matese superato in Coppa

È un debutto da ricordare per la nuova società, per lo staff e la squadra, per l’intera città. Il Real Casalnuovo del presidente Antonio Stompanato, che ha ereditato il vecchio titolo dell’Afragolese, si presenta alla piazza con una vittoria show al debutto stagionale. Nel primo turno di Coppa Italia di Serie D, la squadra di Raffaele Esposito risponde con una prova di forza importante, nonostante la forma atletica non sia ancora delle migliori. Battuto il Matese allo stadio Domenico Iorio, impianto che ospiterà le gare interne del club dopo il sopralluogo effettuato dalla Lega Naziona Dilettanti per l’omologazione del campo sportivo che ha dato esito positivo negli scorsi giorni, a poche ore dall’esordio in Coppa. Primo tempo combattuto tra le due formazioni, con gli ospiti vicini al gol nel finale di frazione: soltanto la traversa nega la gioia a Russo. Sul capovolgimento di fronte, i padroni di casa passano in vantaggio con Pinna. Nella ripresa, il Real Casalnuovo legittima il vantaggio e dilaga con altre due marcature: Piga e Bonavita mettono in ginocchio il Matese che esce sconfitto dalla trasferta napoletana. Esulta invece la compagine allenata da Esposito che ora si proietta agli impegni di campionato, in programma tra una settimana (10 settembre, ndr): Reginaldo e compagni infatti attendono la pubblicazione dei calendari per il Girone I di Serie D.

Il tabellino

Real Casalnuovo: Rossi, Piga, Pinna (79’ Dore), Ruggiero (61’ Reginaldo), Camorani (61’ Bonavita), Bucolo, Sosa, Pezzi, Galizia (86’ Castellano), Buchicchio, Vivacqua (86’ Cappelli). A disp.: Viola, Croce, Scognamiglio, Salierno. All.: Esposito

FC Matese: Verzamanis, Riccio (5’ Siena), Lesi (61’ Passewe), Ricciardi (56’ Langellotti), Gagliardini, Guarino, Russo, Gomis (71’ Bracaglia), Orlando, Napoletano (71’ De Martino), Iacovoni. A disp.: Palombo, D'Andrea, Minasi, Setola. All.: Urbano

Arbitro: Velocci di Frosinone

Marcatori: 46’ pt Pinna (RC), 66’ Piga (RC), 82’ Bonavita (RC)

Ammoniti: Pinna (RC), Reginaldo (RC)