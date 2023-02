Coppa Italia Serie D - Puteolana eliminata dalla competizione: il Pineto cala il poker nei quarti di finale

Il largo successo interno contro il Bitonto ha portato maggiore tranquillità in casa Puteolana. La squadra di Salvatore Marra, archiviato il turno di campionato, pensa esclusivamente alla partita dell’infrasettimanale, valida per i quarti di finale di Coppa Italia di Serie D. La sfida allo Stadio Mariani Pavone, fortino del Pineto, non sorride ai Diavoli Rossi che devono salutare in anticipo la competizione. Sul rettangolo avversario, infatti, arriva una sconfitta che vale l’eliminazione dal torneo. Buona partenza dei padroni di casa che passano in vantaggio dopo appena otto giri di lancette. Su un traversone di Milani, è Forgione a colpire di testa: Lamberti battuto e match sbloccato. La reazione dei campani non si fa attendere, al 24’ Escobar è lesto a concretizzare un calcio piazzato: dopo la ribattuta del palo colpito da Guarracino, il difensore infila in porta per il pareggio. Immediata la scossa locale con Milani che riporta avanti i suoi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La partita resta in bilico, anche nel corso della ripresa: il parziale sorride al Pineto, ma la Puteolana resta alla finestra in attesa di un’occasione. Non mancano le opportunità da una parte e dall’altra: tuttavia, all’82’ il direttore di gara concede la massima punizione alla compagine abruzzese. Dal dischetto si presenta Allegretti che spiazza Lamberti e cala il tris. Nelle battute finali c’è altresì il poker dei ragazzi di Amaolo: ci pensa Traini a mettere in ghiaccio il passaggio del turno con un controllo negli ultimi metri e con un tiro preciso sotto la traversa. Si chiude così l’avventura dei campani in Coppa Italia.

Il tabellino

Pineto: D’Egidio; Ceccacci, Lucarini, Consorte; Capaldo, Forgione (85’ Traini), Domizi (46’ Minincleri), Braghini (63’ Foglia), Milani (72’ Nonni); Maio (59’ Njambè), Allegretti. A disposizione: Mercorelli, Marchegiani, Pica, Piccioni. Allenatore: Amaolo

Puteolana: Lamberti; Escobar (53’ Rabbeni), Avella, Calvanese (46’ Colaci); D’Ascia (72’ Mignogna), Rimoli, Catinali (66’ Gatto), Grieco, Amelio; Haberkon, Guarracino (53’ Cappa). A disposizione: Sodani, Varchetta, Caciuottolo, Aruba. Allenatore: Marra

Arbitro: Fabio Rinaldi di Novi Ligure

Marcatori: 8’ Forgione (PI), 24’ Escobar (PU), 26’ Milani (PI), 83’ rig. Allegretti (PI), 90’ Traini (PI)

Ammoniti: Forgione, Domizi, Capaldo, D’Egidio, Njambè (PI) Amelio, D’Ascia, Lamberti, Cappa (PU)