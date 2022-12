Coppa Italia Serie D - La Puteolana vince di misura: Haberkon manda ko il Trastevere

Sedicesimi di Coppa Italia di Serie D, la Puteolana di Salvatore Campilongo affronta il Trastevere allo Stadio Domenico Conte. Dopo la sconfitta in campionato contro il Barletta, i Diavoli Rossi vanno a caccia di un riscatto immediato nell’impegno dell’infrasettimanale. La cronaca si apre con una conclusione di Santilli: Lamberti è sulla traiettoria e neutralizza al 5’. Sul ribaltamento di fronte è Grieco a provarci dalla distanza con un tentativo neutralizzato da Alessandri. Al 13’ ottima chance per gli ospiti con un colpo di testa di Papaj, Lamberti si oppone con un grande intervento. Al 18’ Grieco e Romeo dialogano, il primo serve il secondo che calcia: la sfera sfiora il legno della porta. Al 31’ cross di Arrivoli, Haberkon di zuccata manda fuori. Al 34’ gli ospiti vanno vicini al vantaggio con Ciotoli, la frustata di testa è larga. Al 37’ Lo Porto manda sull’esterno della rete, al 39’ Trezza ci prova da fuori ma il palo dice di no. Poco più tardi, D’Ancora tenta il colpo sotto davanti ad Alessandri, senza indirizzare verso il bersaglio. Il primo tempo si chiude con una doppia iniziativa di Romeo che non si concretizza e con un colpo di testa impreciso di Haberkon. Ad avvio ripresa, Arrivoli si ritaglia uno spazio su suggerimento di Catinali: il risultato non cambia. Dopo una fase di equilibrio, i granata si rivedono in attacco con una girata di Romeo salvata da Alessandri. Al 72’ tiro ad effetto di Romeo, ma la traiettoria non è perfetta. Anche la ripresa non si sblocca, all’87’ Guarracino cerca la gioia con un mancino che fa la barba al legno. Soltanto allo scadere, la Puteolana riesce a passare in vantaggio con un bolide di Haberkon che beffa Alessandri e regala la qualificazione ai suoi. Successo prezioso per i Diavoli Rossi anche in vista degli impegni di campionato: i flegrei di Campilongo passano al turno successivo di Coppa Italia di Serie D.

Il tabellino

Puteolana: Lamberti, D’Ascia, Catinali, Varchetta, Grieco, Haberkon, Arrivoli, Magnavita, Trezza, D’Ancora, Romeo. A disposizione: Troise, Avella, Guarracino, Amelio, Marotta, Gatto, Metafora, Aruta. Allenatore: Campilongo

Trastevere: Alessandri, Cervoni, Lo Porto, Berardi, Calderoni, Giordani, Valentini, Santarelli, Ciotoli, Santilli, Papaj. A disposizione: Semprini, Cesari, Laurenzi, Lo Duca, Rinella, Baldari, Bay, De Costanzo. Allenatore: Cioci

Arbitro: Andrea Traini della sezione di San Benedetto del Tronto

Marcatori: 90’ Haberkon (P)