Coppa Italia Serie D - La Puteolana si qualifica ai sedicesimi: rigori fatali alla Molfetta

Esulta la Puteolana di Salvatore Campilongo. La squadra granata si afferma allo Stadio Domenico Conte nella sfida contro la Molfetta, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia di Serie D. La qualificazione si decide ai calci di rigore, dopo una gara disputata in maniera equilibrata e senza troppi lampi offensivi da una parte e dall'altra. La prima conclusione è di Coratella per gli ospiti, l'attaccante però non inquadra lo specchio. Alla mezz'ora è Di Palma a sfiorare il gol per i padroni di casa, ma il risultato resta bloccato. Al 37' giocata offensiva di Longo, il tentativo dalla distanza si spegne alto. Nella ripresa, resta tutto invariato per quanto concerne il parziale. Ci prova Salvemini da lontano al 55', la mira non è perfetta. Al 62' Guarracino impegna seriamente Crispino. A un quarto d'ora dalla fine si attiva Vivacqua con un'iniziativa insidiosa in area. Non accade più nulla, alla lotteria dei rigori festeggiano i Diavoli Rossi: decisivi gli errori di Montinaro, Tedesco e Manzo per gli ospiti.

Il tabellino

Puteolana (4-4-2): Caputo; Avella, Varchetta, Amelio, Arrivoli; Della Corte, Romano, Gatto, Di Palma; Guarracino, Iadaresta. A disposizione: Maiellaro, Marotta, Cavallari, Di Lorenzo, Grieco, Marzano, Di Giorgio, Esposito, Haberkon. Allenatore: Campilongo



Molfetta (3-5-2): Crispino; Pinto, Lobjanidze (C), Ilari; Di Modugno, Salvemini, Longo, Fucci, Leone; Vivacqua, Coratella. A disposizione: Diame, Stasi, Colaci, Panebianco, Cianciaruso, Montinaro, Ciannamea, Manzo, Tedesco. Allenatore: Bartoli

Arbitro: Thomas Bonci di Pesaro