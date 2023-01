Coppa Italia Serie D - Portici eliminato dalla competizione: il Lamezia vince in Campania

Squadra in casa

Squadra in casa Portici

Sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie D, allo Stadio San Ciro si gioca la partita tra Portici e Lamezia Terme. La formazione di Savio Sarnataro ha intenzione di inaugurare il nuovo anno solare con un risultato positivo, ma la partita è di marca ospite. All’11’ già la prima opportunità con Fangwa che, in azione solitaria e davanti a Schaeper, sbaglia il passaggio decisivo per Cunzi. Al 19’ Alma ci prova da calcio di punizione, l’estremo difensore di casa si fa trovare pronto. Al 27’ una clamorosa disattenzione difensiva di Riccio permette ad Alma di timbrare il vantaggio con un pallonetto. Alla mezz’ora, Stallone cerca la gioia dai trenta metri, ma la traiettoria è alta sopra la traversa. Al 33’ Schaeper si oppone ancora a uno scatenato Fangwa, poi al 39’ combinazione tra Emmanouil e Cunzi: manovra che si spegne di poco a lato. Si chiude, senza ulteriori sussulti, il primo tempo: il Portici è costretto ad inseguire. Ad inizio ripresa, il Lamezia sfiora il bersaglio con un calcio piazzato di Cunzi, al 64’ è Fangwa a divorarsi il raddoppio. Sul ribaltamento di fronte, i padroni di casa impegnano Martino. Nel quarto d’ora finale succede di tutto. Al 77’ Morana manda a lato di un soffio, poco dopo ancora i napoletani non riescono a finalizzare una manovra interessante. All’82’ Filogamo pareggia con un colpo di testa, ma a tre dal termine Addessi regala la qualificazione al Lamezia con un bolide sotto la traversa. A poco basta la reazione di Maranzino allo scadere, al triplice fischio il Portici è fuori dalla competizione.

Il tabellino

Portici (4-5-1): Schaeper; Pelliccia (54’ Filogamo), Cirillo, Guarino, Riccio; Stallone (73’ Mirante), Amato, Marino (45’ Maranzino), Mincione (46’ Di Gennaro), Capuano (54’ Scorza); Pinto. Allenatore: Sarnataro

Lamezia Terme (4-3-3): Martino; Miliziano, Messina, Cadili, De Luca; Maimone (75’ Morana), Cristiani, Emmanouil; Alma (60’ Addessi), Fangwa, Cunzi (59’ Terranova). Allenatore: Novelli

Arbitri: Matteo Mangani di Arezzo

Marcatori: 27’ Alma (LT), 82’ Filogamo (P), 87’ Addessi (LT)

Ammoniti: Maranzino (P), Fangwa (LT), De Luca (LT), Miliziano (LT)