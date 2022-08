Coppa Italia Serie D - La lotteria dei rigori sorride al Portici: battuto il Barletta al San Ciro

Si apre ufficialmente la nuova stagione del Portici. La squadra di Savio Sarnataro scende in campo per sfidare il Barletta di Francesco Farina nella gara di Coppa Italia, valida per il primo turno. Allo Stadio San Ciro si inaugura l’annata 2022/23 del team napoletano.

Avvio partita in favore degli ospiti che si affacciano dalle parti di Schaeper con una conclusione larga di Pignataro. Dopo la fiammata al fischio d’inizio accade relativamente poco, fino al 20’ non ci sono occasioni da segnalare: il caldo condiziona il match e le squadre trovano difficoltà ad imporsi. Al 25’ Castagna si incarica della battuta di una punizione, la traiettoria non è perfetta e la barriera si oppone. Al 39’ un calcio piazzato di Vicedomini è facile preda di Schaeper. Nel finale di frazione, ghiotta opportunità per il Portici con Castagna che calcia da fuori senza trovare il bersaglio. All’intervallo è 0-0 al San Ciro. La ripresa si apre con una palla inattiva battuta da Loiodice che chiama in causa il guardiano locale. Al 56’ filtrante di Lavora per Cafagna che mette in mezzo per Lattanzio: provvidenziale Schaeper in uscita. Sul versante opposto, Maravolo non impatta bene un pallone vagante in area. Al 60’ l’estremo difensore di casa blocca un tiro di Lattanzio. Al 65’ si sblocca il risultato con Loiodice che si ritaglia uno spazio da fuori area e supera Schaeper per il vantaggio dei biancorossi. A otto giri di cronometro dal termine, il legno nega la gioia del gol a Lavopa, abile a calciare dopo una manovra collettiva. Allo scadere, gli uomini di Sarnataro trovano l’insperato pareggio con Festa. Ai calci di rigore, è decisivo l’errore di Russo per il Barletta: il Portici vince e si qualifica al turno successivo.

Il tabellino

Portici: Schaeper, Amato (77’ Ferraro), Scorza, Maraucci (46’ Mirante), Riccio, Senese, Numerato (71’ Boufous), Stallone (77’ Silvestre), Festa, Castagna, Maravolo (71’ Tarallo). A disposizione: Della Valle, Esposito, Guarino, Casola. Allenatore: Sarnataro

Barletta: Campisi, Cassatella, Marangi, Vicedomini, Telera, Petta (60’ Pollidori), Lavopa, Cafagna, Pignataro (77’ Russo), Loiodice, Lattanzio (87’ Zaldua). A disposizione: Tucci, Mercorella, Montefuco, Mininno, Milella, Rastelletti. Allenatore: Farina

Arbitro: Riccardo Ghinelli di Roma 2

Marcatori: 65’ Loiodice (B), 90’ Festa (P)

Rigori: Russo (parato), Festa (gol), Vicedomini (gol), Tarallo (gol), Pollidori (gol), Riccio (gol), Zaldua (gol), Boufus (gol), Loiodice (gol), Silvestre (gol)