Coppa Italia Serie D - La Puteolana batte la Paganese ai rigori: c'è l'Afragolese al prossimo turno

Posticipo di lusso allo Stadio Marcello Torre. Primo appuntamento ufficiale della stagione per la nuova Puteolana di mister Salvatore Marra. La squadra flegrea, centrata la promozione in Serie D, affronta la corazzata Paganese di Domenico Giampà in trasferta. Esordio per i Diavoli Rossi che affrontano gli azzurrostellati nel loro fortino: si gioca il turno preliminare di Coppa Italia di categoria e in palio c'è il passaggio del turno. La vittoria significherà accesso alla fase successiva dove ci sarà l'Afragolese di Renato Cioffi. La partita al Torre è equilibrata, i granata tengono testa ai padroni di casa e provano ad impensierirli. La compagine locale, d'altra parte, cerca di pungere ma non trova mai il varco vincente per far male alla truppa di Maiellaro e compagni. I novanta minuti di gioco terminano sul punteggio di 0-0, non sono previsti i tempi supplementari: si va direttamente alla battuta dagli undici metri. Come accaduto nel pomeriggio per la Palmese contro l'Angri, il destino della Puteolana è legato alla lotteria dei rigori. Se i rossoneri di Pietropinto devono arrendersi ai grigiorossi, sorte diversa accade ai ragazzi di Marra: il successo si concretizza con gli errori di Esposito e Scandurra per la Paganese. I Diavoli Rossi sorridono e conquistano la sfida ai rossoblù di Cioffi.