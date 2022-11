Coppa Italia Serie D - Match infinito tra Nocerina e Portici: azzurri qualificati ai sedicesimi

Trentaduesimi di finale di Coppa Italia di Serie D, il Portici di Savio Sarnataro affronta la Nocerina allo Stadio San Francesco D’Assisi. Un banco di prova importante per la formazione napoletana, a caccia del passaggio del turno sul suolo dei Molossi. Partita che inizia con ottime trame degli ospiti, ci prova Coquin con un destro al 7’: la traiettoria si si spegne sul fondo. Al quarto d’ora si sblocca il risultato in favore di Castagna e compagni. Giocata spaziale di Maravolo che, con una conclusione chirurgica dal limite, infila all’incrocio dei pali: si sblocca la disputa. La reazione concreta dei padroni di casa non arriva e ancora il Portici va vicino al bersaglio. Al 28’ la parte alta della traversa si oppone a Maraucci, protagonista di un colpo di testa su cross dalla trequarti. La rete è rimandata di qualche secondo: al 30’ assist perfetto di Marino per Maravolo che firma il raddoppio azzurro. Al 40’ Maravolo sfiora la tripletta, miracoloso Menichino nel salvataggio. Nel finale, Scaringella accorcia e riapre il confronto del San Francesco. Nella ripresa, Sarracino è provvidenziale su un mancino di Valentini al 50’. Al 55’ gol clamoroso fallito da Festa che recupera la sfera e a tu per tu non trova il bersaglio. Al 68’ il palo si oppone a Valentini, all’80’ il subentrato Amato manda alto da ottima posizione. All’88’ tocco di tacco ad arretrare di Mirante e botta dello stesso Amato che firma il tris. Prima del recupero si scatena Basanisi in pochi secondi: doppietta e 3-3 incredibile a Nocera. Nell’extra-time, i Molossi si divorano diverse occasioni, ma resiste la difesa azzurra. Alla lotteria dei rigori, festeggia il Portici che si afferma per 4-3 dopo gli errori della Nocerina: gli uomini di Sarnataro volano ai sedicesimi di finale.

Il tabellino

Nocerina: Caliendo, Diniz, Menichino, De Marino, Boersma, Cuomo, Mancino, Schiavella, Valentini, Scaringella, Mincica. A disposizione: Recchia, Garofalo, Romeo, Dorato, Ambro, Gaudino, Basanisi, Balde, Talamo, Amarante. Allenatore: Zavettieri

Portici: Sarracino, Maraucci, Guarino, Stallone (70’ Mirante), Coquin, Festa (64’ Orlando), Castagna, Amendola (73’ Amato), Maravolo (83’ Ciccarelli), Esposito, Marino. A disposizione: Schaeper, Scorza, Silvestre, Dell’Acqua, Senese. Allenatore: Sarnataro

Arbitro: Loris Graziano di Rossano

Marcatori: 14’ Maravolo (P), 30’ Maravolo (P), 42’ Scaringella (N), 88’ Amato (P), 89’ Basanisi (N), 90’ Basanisi (N)