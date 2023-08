L'Ischia marcia verso la D, ma in Coppa arriva un ko: la Nocerina vince 3-2 al San Francesco

Il percorso dell’Ischia in Coppa Italia di Serie D si ferma al turno preliminare. Nella prima gara stagionale, la compagine di Pino Taglialatela non riesce a qualificarsi alla fase successiva: la Nocerina vince in rimonta, 3-2 è il punteggio del San Francesco.

Brivido immediato per i gialloblù su un lancio di Garofalo a scavalcare la difesa, Gemito è chiamato ad intervenire in uscita per anticipare Piccioni. Alla prima occasione, gli uomini di Enrico Buonocore sbloccano la partita. Su un angolo conquistato da Florio all’8’, l’ex Talamo è il più rapido ad avventarsi sulla sfera e a punire Fantoni da pochi passi. I padroni di casa non reagiscono e gli ospiti sfiorano il raddoppio in due occasioni. Al 10’ il bolide di Florio dalla distanza si perde sul fondo di poco, qualche secondo più tardi è Baldassi ad andare vicino al bersaglio con un destro a giro sul palo lontano. Al 13’ replicano i Molossi con Citarella che corre a destra, supera Ballirano e mette al centro: El Bakhtaoui alza la mira e si divora la chance con la porta spalancata. Al 16’, il numero 92 ci riprova, questa volta da fuori area e con il destro: pallone a lato. A metà frazione, ghiotta opportunità per Mazzei di testa dopo la battuta di un corner, la palla sfila a centimetri dallo specchio. L’Ischia continua a costruire e spreca al 26’ con Trofa, passano due minuti e non mancano le proteste su un contatto che vede coinvolto Baldassi. Alla mezz’ora, doppia occasione per Basanisi, Gemito sale in cattedra e si oppone. Il portiere isolano però non può nulla al 36’. Mazzei vince un contrasto con Chiariello e scodella, El Bakhtaoui si fa trovare pronto sul secondo palo per l’1-1. Non accade altro, le squadre rientrano negli spogliatoi con la parità del risultato.

Ad avvio ripresa è ancora protagonista Gemito con un doppio intervento che conferma le sue strepitose qualità tra i pali. Gadaleta serve El Bakhtaoui in area, a tu per tu l’estremo difensore vince il duello. Sulla respinta, Basanisi calcia a botta sicura e nuovamente il guardiano gialloblù si oppone con una parata da antologia. Al 53’ verticalizzazione dalle retrovie per la Nocerina, El Bakhtaoui si fa sorprendere da Gemito sulla trequarti. La sfera arriva dalle parti di Rossi che, a porta vuota, non ci pensa due volte e fa partire la conclusione: Pastore cerca di allontanare la minaccia, ma non riesce ad evitare la rimonta. Al 58’ c’è anche il tris dei Molossi in ripartenza, Uliano approfitta dell’assistenza di Gadaleta e fulmina Gemito con un mancino imprendibile. L’undici di Esposito, rinnovato con i cambi, gestisce il vantaggio e al 74’ si rende pericoloso con un destro di Piccioni da posizione defilata: il numero 1 di Buonocore respinge. Al 77’ cross di Vecchione per il compagno in maglia 9, Gemito manda in angolo con l’aiuto della traversa. Sul ribaltamento di fronte, Pinto sfiora la seconda rete per gli isolani, poi all’80’ Piccioni si divora il poker con un rigore in movimento. All’83’, ancora su una palla inattiva dalla bandierina, Maiorano capitalizza il passaggio di un compagno ed accorcia: 3-2 al San Francesco. L’Ischia va a caccia del pareggio, le occasioni non mancano, ma la Nocerina resiste e al triplice fischio si assicura la vittoria.