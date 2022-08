Coppa Italia Serie D - La Casertana dilaga contro la Mariglianese: 3-0 rossoblù al Pinto

Prima uscita della nuova stagione per la Mariglianese di Stefano Senigagliesi. La squadra biancazzurra sfida la corazzata Casertana allo Stadio Pinto per il primo turno della Coppa Italia. In attesa del campionato, il team napoletano scende in campo per la seconda competizione dedicata alla Serie D.

La cronaca si apre subito con i rossoblù all'attacco, il primo tentativo è di Casoli che raccoglie una respinta corta e spedisce a lato. Il vantaggio dei padroni di casa è immediato con Paglino che supera Mariano e sblocca il match. Poco più tardi, un lancio dalle retrovie innesca Guida che entra in area, ma viene abbattuto da Mariano. Il direttore di gara non ha dubbi e assegna il calcio di rigore: dagli undici metri va Turchetta che raddoppia e incanala la sfida verso un risultato positivo. La reazione della Mariglianese è affidata a un tiro velleitario di Costa che si perde distante dai pali di Prisco. La Casertana continua a giocare in fase offensiva alla ricerca del tris: vanno vicini al gol Sabatino, Casoli e Rainone (soltanto la traversa nega la gioia a quest'ultimo, ndr). Nel finale di frazione, Ferrari si fa trovare pronto all'appuntamento e sigla il 3-0. Nel corso del secondo tempo, la squadra di Carmine Parlato prosegue nell'espressione corale del gioco e nelle opportunità in zona avanzato. Il risultato, però, non cambia ulteriormente: si chiude così la sfida del Pinto.

Il tabellino

Casertana (3-4-1-2): Prisco (46’ Romano); Dionisi, Rainone, Sabatino; Paglino (84’ Galletta), Casoli, Nunes, Sena (76’ Cugnata); Turchetta (64’ Tringali); Ferrari, Guida (64’ Favetta). A disposizione: Vacca, Bollino, Darini, Giaquinto. Allenatore: Carmine Parlato

Mariglianese (4-4-2): Mariano; Angeletti (83’ Mosca), Tosolini, Petruccelli, Monteleone; Fiorillo, Russo, Massaro, Sorrentino (72’ Esposito U.); Costa, Di Dato (64’ Rimoli). A disposizione: Lesta, Dinacci, Matrisciano, Esposito V., Maydana, Mercurio. Allenatore: Stefano Senigagliesi

Arbitro: Dario Acquafredda di Molfetta

Marcatori: 6’ Paglino, 17’ rig. Turchetta, 45’ Ferrari

Ammoniti: Sabatino, Paglino, Casoli, Massaro