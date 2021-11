Coppa Italia Serie D - Il Giugliano cade in Puglia: l'Audace Cerignola vince e approda ai sedicesimi

Il cammino in Coppa Italia di categoria si ferma qui. Il Giugliano di Giovanni Ferraro, reduce da un avvio di stagione impressionante e da un ruolino di marcia incredibile, deve arrendersi all'Audace Cerignola. La capolista del Girone G cade in Puglia, succede tutto nel corso della prima frazione di gioco. Dopo un inizio di partita equilibrato, i padroni di casa sbloccano il risultato poco più tardi della mezz'ora. Un guizzo di Achik vale il vantaggio del team locale al 36'. Il raddoppio si concretizza a pochi giri di cronometro dal duplice fischio del direttore di gara e porta la firma di Palazzo. I Tigrotti non ci stanno e accorciano con l'acuto di Ciro Poziello che trova il varco vincente e accorcia. I campani vanno alla ricerca del pareggio, ma nel secondo tempo il punteggio non cambia ulteriormente e al termine della sfida è l'Audace Cerignola a staccare il pass qualificazione per i sedicesimi di finale. Eliminato il Giugliano che dovrà proiettarsi esclusivamente al campionato per costruire qualcosa di importante.

Il tabellino

Audace Cerignola: Brescia, Manzo (46' Sirri), Silletti, Achik, Muscatiello (65' Dorval), Botta (52' Tascone), Palazzo, Basile, Spinelli (56' Agnelli), Longo (75' Mincica), Russo. A disposizione: Fares, Allegrini, Malcore, Vitiello. Allenatore: Michele Pazienza

Giugliano: Baietti, Boccia, Ceparano, Poziello Ciro, De Rosa, Mekki (46' Rizzo), Gentile (46' Oyewale), Poziello Raffaele, Mazzei, Scaringella (46' Kyeremateng), Flores (46' Cerone). A disposizione: Costanzo, Vivolo, Caiazzo, Biasiol, Aruta. Allenatore: Giovanni Ferraro

Arbitro: Gabriele Sacchi di Macerata

Marcatori: 36’ Achik (AC), 44’ Palazzo (AC), 46' Poziello Ciro (G)

Ammoniti: Flores (G), Poziello Ciro (G), De Rosa (G), Achik (AC), Kyeremateng (G)