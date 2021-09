Coppa Italia Serie D, Giugliano-Afragolese 2-1: Mekki e Abreu spingono i gialloblù nel derby

Primo turno di Coppa Italia, il contesto di Serie D riserva il derby tra Giugliano e Afragolese. Inserite nel Girone G del campionato e reduci dai rispettivi successi esterni contro Torres e Vis Artena, entrambe vanno a caccia di un altro risultato utile per confermare il buon avvio di stagione.

L'acuto d'apertura della sfida è un calcio piazzato di Rizzo al 4', la traiettoria disegnata dall’ex Taranto non trova la deviazione vincente di Abreu. L'equilibrio della partita viene spezzato dal vantaggio dei padroni di casa con la firma di Mekki che approfitta di un passaggio lungo per punire la difesa ospite e sbloccare il risultato. I rossoblù sfiorano il pareggio al 16', Liccardo si incarica della battuta di una punizione e pennella al centro: il colpo di testa di Forte, in anticipo, viene fermato dai legni. I gialloblù tornano alla carica al 22' con uno stacco impreciso di De Rosa. Qualche secondo dopo è Fornito a chiamare in causa Romano con la parata bassa. Al 37' suggerimento di Liccardo per Silvestro che prova il tiro di prima intenzione, la sfera termina poco distante dallo specchio difeso da Baietti.

Fabiano apporta qualche modifica all'undici di partenza, all'intervallo subentrano Caso Naturale e Romeo per Liguori e Sorgente. È Rizzo a creare la prima occasione della ripresa con un pallonetto dalla trequarti che termina il tragitto sul fondo. Sempre il centrocampista di Ferraro cerca il tocco sotto, Romano è battuto e la difesa è costretta al salvataggio in extremis. Al 58' Forte, su servizio di Senese, tenta la sforbiciata senza successo. Al 65' l'estremo difensore rossoblù abbassa la saracinesca su un tentativo ravvicinato. Al 69' i gialloblù raddoppiano con Abreu che non sbaglia su una ribattuta dopo una straordinaria giocata di Rizzo e timbra il cartellino. Al 78' Celiento riapre la sfida: assist di Caso Naturale, controllo perfetto e palla alle spalle di Baietti.

Al triplice fischio è vittoria per il Giugliano che supera l'Afragolese nel derby e si aggiudica il passaggio al turno successivo di Coppa Italia di categoria.

Il tabellino

Giugliano: Baietti, Boccia (82' Caiazzo), Oyewale, Ceparano, Fornito, De Rosa, Mekki (46' Scaringella), Rizzo (85' Aruta), Vivolo, Mazzei, Abreu. A disposizione: Iandoli, Cerone, Gentile, Cavaiola, Aruta, De Stefano, Piccolo. Allenatore: Ferraro

Afragolese: Romano, Galletta, Cassandro, Liccardo, Senese, De Rosa E. (70' Suraci), Silvestro (70' Celiento), Forte, Liguori (46' Caso Naturale), Tarascio (70' Esposito), Sorgente (46' Romeo). A disposizione: Mariano, Cordato, Longo, De Marzo. Allenatore: Fabiano

Arbitro: Gerardo Simone Caruso della sezione di Viterbo

Marcatori: 11' Mekki (G), 69' Abreu (G), 78' Celiento (A)

Ammoniti: Fornito (G), Esposito (A)