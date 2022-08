Coppa Italia Serie D - Stabilita la data di recupero per Cavese-Nola: ecco quando si giocherà

Non si giocherà il prossimo 28 agosto per motivo di ordine pubblico, bensì il giorno seguente: Cavese-Nola, infatti, è stata posticipata. Prevista da calendario per domenica, la gara dello Stadio Simonetta Lamberti slitta di ventiquattro ore. Ad annunciarlo anche le due società, col club bruniano che conferma la data del 29 agosto alle ore 16: "La gara tra Cavese e Nola a Cava de Tirreni, valevole come primo turno della Coppa Italia – Serie D, é stata spostata alle 16 il giorno 29 agosto. La gara, inizialmente prevista per domenica 28, è stata rinviata al lunedì successivo per decisione del Questore di Salerno. Alla base del rinvio ci sono ragioni di ordine pubblico, in quanto la gara sarebbe stata svolta in concomitanza con il match di Serie A tra Salernitana e Sampdoria".