Coppa Italia Serie D - Il Nola non passa sul campo della Cavese: bianconeri fuori dal torneo

Un buon Nola non basta nella gara di Coppa Italia di Serie D posticipata a questo pomeriggio. Allo Stadio Simonetta Lamberti è andato in scena il confronto con la Cavese. Una gara che si gioca a viso aperto tra le due formazioni, chiamate ad essere protagoniste nel prossimo campionato. A sorridere, però, è la compagine locale che si afferma col risultato di 2-1. Mister Rogazzo deve fare a meno di Maio per squalifica, a centrocampo c’è il trio Gonzalez-Langella-Faiello. Sulle corsie ci sono i giovani De Lucia e Dommarco a coadiuvare il duo esperto D’Orsi-Bontempo; in attacco reparto offensivo “pesante” con Maggio, Oggiano e Chianese.

Nella prima frazione, i bianconeri vanno vicini alla rete con Maggio con una conclusione forte da fuori area: Colombo però si allunga e devia. Il vantaggio della Cavese arriva poco prima del duplice fischio: Gagliardi sguscia sull’out di sinistra e mette al centro un cross teso, la difesa bruniana è sfortunata e la palla viene deviata in rete. Il Nola riprende con il piglio giusto e il gol del pari arriva già al 55': tracciante di Langella per Chianese, il giovane attaccante corre verso la porta e serve Oggiano che spinge in rete. La Cavese risponde e trova il gol del nuovo vantaggio al 78'. Palla scodellata fuori area, Foggia stoppa e tira in porta, Bontempo devia di testa e la palla va alle spalle di un incolpevole Tricarico. È il punto finale di una gara combattuta e che decreta la fine del percorso del Nola in questa edizione della Coppa Italia.

"Il risultato non è stato soddisfacente ma abbiamo giocato una buona gara – ha affermato il mister Antonio Rogazzo – Ci sono state buone trame. Ora, già da domani, testa agli allenamenti in vista della gara con la Casertana. È una squadra forte ma prima o poi dovremo incontrarle tutte".

"Bellissima sensazione segnare la prima rete stagionale per noi ma dispiace per il risultato – ha commentato Fabio Oggiano – È stata una partita maschia, ce lo aspettavamo. Dispiace essere usciti così. Abbiamo una rosa ampia, siamo tutti titolari. Arriveremo a Caserta arrabbiati, con l’obiettivo di fare il massimo risultato".

Il tabellino

Cavese: Colombo, Rossi, Maffei, Salandra (68′ Aliperta), Gagliardi (68′ Palma), Foggia (84′ Gaeta), Banegas (87′ Bubas), Bezzon (89′ Puglisi), Bacio Terracino, Fissore, Lomasto. A disposizione: Somma, D’Amore, Scognamiglio, Cuomo. Allenatore: Emanuele Troise.

Nola: Tricarico, De Lucia (57′ Lucarelli), Dommarco, Bontempo, D’Orsi, Langella, Gonzalez (82′ Kean), Faiello (82′ Ruggiero), Oggiano, Maggio, Chianese (74′ Caliendo). A disposizione: Diglio, Cassandro, Cirillo, Staiano, Iadelisi. Allenatore: Antonio Rogazzo.

Arbitro: Morello di Tivoli.

Marcatori: Langella autogol 44′ (C), Oggiano 55′ (N), Foggia 78′ (C).

Ammoniti: Fissore, Lomasto, Palma, Foggia (C); Kean, D’Orsi, Chianese (N).