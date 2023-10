L'Angri esulta al Novi ed elimina il Real Casalnuovo ai trentaduesimi di Coppa Italia di Serie D

Il Real Casalnuovo di Raffaele Esposito è eliminato ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia di Serie D, allo stadio Novi esulta l’Angri di Stefano Liquidato: 3-1 è il risultato al termine dell’incontro.

La prima occasione è per i grigiorossi con Sabatino che riceve dall’interno dell’area e calcia, la sfera è deviata in angolo dalla difesa ospite al 6’. Passano pochi secondi e Giorgio scarica per Virgilio, la conclusione dalla dista è imprecisa. Al 15’ grande chance per il Cavallino con Mansour che viene un duello e si ritrova in campo aperto, a tu per tu con Viola: il numero 28 sbaglia il controllo e il portiere si oppone in uscita. Sul capovolgimento di fronte Castellano ci prova da buona posizione, ma Scarpato neutralizza in due tempi. Al 20’ Mansour va via a destra e mette al centro, Viola allontana per un attimo: sul pallone arriva Celiento che, indisturbato, si divora il gol del vantaggio. Al 22’ l’estremo difensore di casa deve disinnescare il tentativo di Castellano. Tre minuti più tardi si sblocca la sfida. Traversone di Sabatino dalla corsia sinistra e indirizzato sul palo lontano, Mansour si fa trovare pronto e di testa insacca. Il Real Casalnuovo torna in attacco con le incursioni di Vivacqua e con un’incornata di Castellano, al 43’ l’Angri raddoppia con Kljajic che, ricevuto da De Marco, scarica un missile all’incrocio.

In avvio di ripresa, Celiento pennella per De Marco, con i guantoni del portiere granata che negano la gioia al calciatore locale al 49’. Dalla battuta successiva, la squadra di Liquidato va ancora vicina alla rete. Al 52’ indecisione di Galizia, Celiento prova ad approfittarne con Viola fuori dai pali, ma manda alto e vanifica l’occasione. Due giri di lancette dopo, il Real Casalnuovo accorcia con Carnevale che, in inserimento, concretizza di testa il suggerimento di Camorani. Le speranze dei napoletani durano una manciata di secondi perché Giorgio, con un mancino dai venti metri, beffa la retroguardia e fa 3-1. L’autore della terza marcatura sfiora anche il poker al 61’, mentre al 75’ è Scarpato a dover rispondere all’offensiva ospite. L’Angri continua a costruire, rischiando all’80’ sull’iniziativa di Buchicchio, sullo stacco ravvicinato di Reginaldo all’82’ e sul destro di Pinna ribattuto all’87’. L’ultimo affondo dei ragazzi di Esposito arriva nel recupero: allo stadio Novi però il risultato non cambia e al triplice fischio i grigiorossi si assicurano il passaggio del turno.

Il tabellino

Angri: Scarpato, Cordato (75’ Tipaldi), Virgilio, Picascia, Celiento (71’ Di Mauro), Manè, Kljajic (46’ Spunticcia), Giorgio, Mansour (88’ Costabile), De Marco, Sabatino (66’ Marasco). A disp.: Castellano, Herrera, Fabiano, Caropreso. All.: Liquidato

Real Casalnuovo: Viola, Piga, Dore (71’ Buchicchio), Pinna, Castellano (46’ Galizia), Camorani, Pezzi, Bonavita, Sgambati (46’ Carnevale), Cannavaro (46’ Sosa), Vivacqua (60’ Reginaldo). A disp.: Rossi, Morra, Buchicchio, Corrado, Xheleshi. All.: Esposito

Arbitro: Domenico Petraglione di Termoli

Marcatori : 25’ Mansour (A), 43’ Kljajic (A), 54’ Carnevale (C), 56’ Giorgio (A)

Ammoniti : Sgambati (C)