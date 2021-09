Coppa Italia Serie D, Afragolese-Real Aversa 2-1: cuore rossoblù nel finale, Caso Naturale e Liguori ribaltano Chianese

Vittoria in rimonta e nel finale di partita per l'Afragolese sul Real Aversa. All'ultimo respiro, i rossoblù si guadagnano l'accesso alla fase successiva

Primo turno della Coppa Italia di Serie D, l’Afragolese di Agovino accoglie il Real Aversa di Sannazzaro allo Stadio Vittorio Papa di Cardito. Debutto ufficiale nella nuova stagione per le due formazioni che cercano conferme dallo stato di forma attuale e risposte convincenti dal lavoro di preparazione in vista del campionato.

Il fischio del direttore di gara Viapiana di Catanzaro sancisce l’inizio della sfida. Primi minuti frizzanti e vivaci, al 5’ sono i Normanni a creare una chance di rilievo. Ndiaye serve Montaperto che libera il tiro verso lo specchio: Romano abbassa la saracinesca. Meglio gli ospiti in avvio, i rossoblù sembrano compassati e non riescono ad imbastire manovre interessanti in zona offensiva. Soltanto al 21’ i padroni di casa s’intravedono in avanti con un colpo di testa di Celiento, su servizio di Liccardo: lo stacco è preciso, la traiettoria data alla sfera meno. Al 27’ è Chianese a chiamare ancora in causa Romano alla respinta. Il primo tempo scivola via, all’intervallo è 0-0.

Ripresa con gli stessi effettivi che hanno concluso i quarantacinque minuti iniziali. Rientro deciso dei rossoblù, ci prova Longo che viene fermato dall’intervento difensivo. Al 52’ l’undici di Sannazzaro va vicino al vantaggio con Strianese che tenta la conclusione dal limite: la traversa salva il gruppo di Agovino. Al 59’ Cassandro cerca la botta dalla distanza, replicano i granata con Russo stoppato dalla retroguardia locale. Opportunità importante per Sorgente al 65', il destro non centra la porta per questioni di centimetri. Al 71' i granata sbloccano la parità con il gran gol di Chianese su assistenza di Ndiaye. Sette minuti dopo, Lombardo si supera sull'incornata di Longo. All'82' Montaperto può raddoppiare, il pacchetto arretrato di Agovino rischia. A due dal 90', Caso Naturale - in una mischia in area - si avventa da rapace e sigla il pareggio. In pieno recupero, l'arbitro assegna un penalty alla compagine di casa: dal dischetto si presenta Liguori che batte Lombardo e completa la rimonta.

Il turno preliminare della Coppa Italia va all'Afragolese, superato il Real Aversa con un ribaltone nel finale. Il prossimo 22 settembre, i rossoblù affronteranno il Giugliano.

Il tabellino

Afragolese: Romano, Micillo, Cassandro, Di Girolamo, Cordato (54' Galletta), Liccardo, Silvestro (72' Liguori), Celiento (63' Sorgente), Caso Naturale, Romeo (54' De Marzo), Longo (84' Esposito). A disposizione: Mariano, Forte, D’Angelo, Tarascio. Allenatore: Agovino

Real Aversa: Lombardo, Gala, Mariani, Del Prete (40’ Strianese), Hutsol, Russo V., Ndiaye, Russo D., Montaperto, Chianese, Sarli (72' Iannone). A disposizione: De Simone, Di Lorenzo, Ricciardi, Affinito, Russo G., Sgambati, Russo D. Allenatore: Sannazzaro.

Arbitro: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro

Marcatori: 71' Chianese (RA), 88' Caso Naturale (A), 90' Liguori (A)

Ammoniti: Silvestro (A), Strianese (RA), Galletta (A)

Espulsi: Hutsol (RA) per doppia ammonizione