Coppa Italia Serie D - Guarracino è una furia, la Puteolana batte l'Afragolese: 2-4 per i Diavoli Rossi

Primo turno di Coppa Italia di Serie D. Dopo la vittoria sul campo della Paganese, per la Puteolana di Salvatore Marra c'è l'ostica trasferta sul campo dell'Afragolese di Renato Cioffi. Per i rossoblù si tratta del debutto ufficiale nella nuova stagione sportiva.

La partita si apre subito con un'opportunità per i padroni di casa. Longo riceve la sfera e fa partire un destro secco che termina sul fondo. Al 5' ancora Afragolese all'attacco con Cerone da calcio piazzato: l'ex Giugliano manda il pallone alto sopra la traversa. All'8' ai ragazzi di Cioffi è annullato un gol per posizione di fuorigioco di Romeo. Passano quattro minuti e i Diavoli Rossi sbloccano il punteggio col rigore di Guarracino. La compagine locale accusa il colpo e crolla clamorosamente: ancora Guarracino al 17' e Di Palma al 25' portano il risultato sullo 0-3. Al 29' Aracri mette al centro una palla per Romeo che di testa accorcia. Gioia momentanea per i rossoblù perché i granata fissano il poker con uno scatenato Guarracino. Al 40' doppio miracolo di Provitolo sul centravanti ospite che non riesce a trovare la sua quarta rete di giornata. Ad avvio ripresa Longo cerca di riportare la squadra in partita, ma il tentativo è impreciso. Al 63' Romeo approfitta di una palla vagante in area e di prima intenzione fa 2-4. Al 78' una punizione di Cerone innesca Longo che, col destro, alza troppo la mira. Termina così l'incontro dello Stadio Vittorio Papa di Cardito.

Il tabellino

Afragolese: Provitolo, Da Dalt (46' Forte), Manco, Mansi, Picascia, Esposito A., De Marzo (46' Virgilio), Aracri, Romeo, Cerone, Longo (84' Cordato). A disposizione: Mazzone, Percuoco, De Angelis, Lippo, Volpicelli, Di Leo. Allenatore: Cioffi

Puteolana: Maiellaro, D'Ascia, Varchetta, Amelio, Arrivoli, Grieco, Gatto, Di Palma, Di Lorenzo, Guarracino, Esposito. A disposizione: Scotti, Avella, Buono, Catinali, Di Giorgio, Della Corte, Senatore, Romano, Haberkon. Allenatore: Marra

Arbitro: Luigi Pica di Roma 1

Marcatori: 12' rig. Guarracino (P), 17' Guarracino (P), 25' Di Palma (P), 29' Romeo (A), 32' Guarracino (P), 63' Romeo (A)