Coppa Italia Serie C - Rizzo non basta, Giugliano eliminato: Viterbese vittoriosa con Andreis e Simonelli

Secondo turno di Coppa Italia di Serie C, allo Stadio Enrico Rocchi si gioca Viterbese-Giugliano. I ragazzi di Raffaele Di Napoli, dopo la vittoria ottenuta sul campo del Taranto in campionato, cercano il passaggio del turno per andare avanti nella competizione. Tigrotti con la difesa a quattro e il trequartista alle spalle delle punte: spazio al match winner in terra pugliese, Rizzo, con Nocciolini e Kyeremateng in zona offensiva.

La cronaca si apre con una giocata di D’Alessio per Nocciolini: l’attaccante calcia al volo dall’interno dell’area, ma spedisce alto sopra la traversa. Dopo un tentativo dei padroni di casa, è nuovamente Nocciolini a rendersi insidioso, ma la retroguardia di Filippi si oppone. Al 9’ conclusione di Ghisolfi che chiama in causa l’estremo difensore. Al 12’ proteste della Viterbese dopo un contrasto in cui va giù Andreis: il direttore di gara fa proseguire. Sale la pressione dei locali che impegnano Viscovo con un sinistro velenoso di Volpicelli. Al 19’, sugli sviluppi di un corner battuto dallo stesso Volpicelli, Andreis anticipa tutti e sblocca la contesa. Al 24’ destro dal limite di Nocciolini, Bisogno controlla senza problemi. Al 30’ Simonelli si mette in evidenza con un’idea vincente: l’attaccante manda in tilt il Giugliano e davanti a Viscovo non fallisce il raddoppio. La partita diventa cattiva, numerose ammonizioni sventolate dal signor Leone della sezione di Barletta. Nel finale di frazione, entrambe le squadre provano ad imbastire azioni pericolose, ma all’intervallo resiste il doppio vantaggio della Viterbese. Ad avvio ripresa, calcio di rigore conquistato dai campani con Di Dio che viene steso da Simonelli. Dal dischetto di presenta Rizzo che accorcia e riapre la partita. Al 53’ Nocciolini ci prova di testa in girata su suggerimento di Gomez, Bisogno c’è. Trascorsa l’ora di gioco, è di nuovo Rizzo a cercare il bersaglio con una conclusione dalla distanza, la pressione però non si concretizza. Al 73’, dopo una battuta dalla bandierina, Nocciolini si coordina ma manda fuori. Nel finale espulsi De Rosa e Berman, al triplice fischio il Giugliano chiude in nove e saluta la competizione nonostante una buona prestazione: la Viterbese si qualifica alla fase successiva.

Il tabellino

Viterbese (3-5-2): Bisogno; Santoni, Riggio, Semenzato; Pavlev (64’ Nesta), Di Cairano (74’ Mungo), D'Uffizi, Andreis (46’ Megelaitis), Manarelli; Volpicelli (64’ Polidori), Simonelli (82’ Mbaye). A disposizione: Chicarello, Sorrini, Aromatario, Rodio, Marenco, Meola. Allenatore: Filippi

Giugliano (4-3-1-2): Viscovo; Rondinella (46’ Di Dio), Berman, Scanagatta (87’ Ceparano), D'Alessio; Ghisolfi (46’ Gomez), Felippe, De Rosa; Rizzo; Nocciolini (76’ Mazzucchiello), Kyeremateng (61’ Poziello R.). A disposizione: Belardo, Aruta, De Lucia, De Francesco. Allenatore: Di Napoli

Arbitro: Domenico Leone della sezione di Barletta

Marcatori: 19’ Andreis (V), 30’ Simonelli (V), 48 rig. Rizzo (G)

Ammoniti: Andreis, Mungo, Nesta (V), Scanagatta, Rizzo, Berman, De Rosa, Rondinella, D’Alessio (G)

Espulsi: 86’ De Rosa e 91’ Berman (G) per doppia ammonizione