Juve Stabia ancora corsara al Liguori, Turris battuta nel derby di Coppa: agli ottavi c'è l'Avellino

La Juve Stabia batte ancora la Turris allo stadio Liguori, questa volta al termine di una gara spettacolare (3-5), e vola agli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C. Il gruppo di Guido Pagliuca supera la brigata di Bruno Caneo e conquista il pass per la fase successiva del torneo, il prossimo avversario sarà l’Avellino, reduce dal 3-1 rifilato al Foggia.

Turnover e rotazioni per i due allenatori, spazio a chi ha giocato meno. L’avvio per i corallini è shock, alle vespe bastano meno di due giri di lancette per mettere in discesa la partita. Bentivegna raccoglie un pallone di Maselli e con il diagonale firma il vantaggio. I padroni di casa cercano di reagire con Guida al 18’, ma dieci minuti dopo i gialloblè sfiorano la seconda rete ancora con il fantasista in maglia numero 10. I biancorossi si affidano a una punizione di Frascatore al 30’ e a un tiro di D’Alessio al 36’, ma al 41’ gli ospiti raddoppiano. Errore di Saccani a metà campo, Guarracino serve Bentivegna: l’autore del primo gol pesca Marranzino che, a tu per tu con Pagno, insacca. Il primo tempo si chiude con un tentativo di Matera e con una nuova conclusione del protagonista del raddoppio.

Inizio di ripresa molto convincente per la Turris che accorcia con la giocata di Pavone su assist di D’Alessio. La Juve Stabia cerca di reagire e va vicina al bersaglio con Folino, ma sul capovolgimento Saccani viene steso in area e Matera fa 2-2 dal dischetto. Al 68’ l’arbitro sventola il seconda giallo per il classe 2001 e la squadra di Caneo dece continuare a giocare con l’uomo in meno. Nonostante l’inferiorità numerica, la formazione di Torre del Greco ribalta il punteggio all’87’: Pavone mette al centro, Scaccabarozzi di testa supera Esposito. Le vespe non ci stanno e rispondono con Vimercati che si avventa su una respinta di Pagno e fa 3-3 al 90’. Non mancano le occasioni nei tempi supplementari, ma a decidere il derby di Coppa sono Piovanello e Aprea con le reti al 106’ e al 115’.