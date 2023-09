Coppa Italia Serie C, il programma e le date. Il Giugliano incontra il Benevento e per il Sorrento c'è il Foggia, Turris e Juve Stabia in casa

Campionato e non solo, la Serie C è pronta a dare il via anche alla nuova Coppa Italia di categoria. Questo pomeriggio, la Lega Pro ha reso nota la composizione dei raggruppamenti del Primo e Secondo Turno Eliminatorio del torneo. Sono 56 le società ammesse alla fase d’apertura della competizione, con il calcio d’inizio fissato per martedì 3 ottobre 2023, mercoledì 4 ottobre 2023 e giovedì 5 ottobre 2023 anche in relazione alla programmazione del campionato. Il Primo Turno si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno ed eventuali calci di rigore. Il Giugliano, inserito nel Gruppo 3, affronterà subito il Benevento. Nel Gruppo 4 invece ci sono Sorrento, Turris e Juve Stabia: per i rossoneri ci sarà la trasferta di Foggia, i Corallini sfideranno l’Audace Cerignola mentre le Vespe accoglieranno il Potenza al Menti. Per il programma completo clicca qui.

Il calendario della competizione

Primo Turno Eliminatorio: Mercoledì 04 ottobre 2023

Secondo Turno Eliminatorio: Mercoledì 08 novembre 2023

Ottavi di Finale: Mercoledì 29 novembre 2023

Quarti di Finale: Mercoledì 13 dicembre 2023

Semifinali:

Andata Mercoledì 24 gennaio 2024

Ritorno Mercoledì 28 febbraio 2024

Finale:

Andata Martedì 19 marzo 2024

Ritorno Martedì 02 aprile 2024