Coppa Italia Serie C - Il Giugliano sbanca il Francioni: Di Dio e Rizzo piegano il Latina

Il Giugliano scende ancora in campo. Messa alle spalle la sconfitta in trasferta contro il Messina, la formazione di Raffaele Di Napoli sfida il Latina del tecnico Daniele Di Donato. In campionato le due squadre si sono già affrontate allo Stadio Francioni lo scorso 18 settembre nel match terminato 2-2.

Ritmi non alti all’avvio, eppure i Tigrotti riescono a mettere subito la gara sul giusto binario. Al 9’ Rizzo conquista la sfera su un’uscita errata dei padroni di casa: suggerimento per Di Dio che davanti a Tonti non sbaglia. Al 18’ i gialloblù sfiorano anche il raddoppio, ancora su assist di Rizzo: Ghisolfi, nella circostanza, spedisce incredibilmente fuori. Al 26’ il team locale ci prova con una botta decisa di Di Mino, Sassi si oppone. Al 35’ Celli deve compiere gli straordinari su Di Dio, poco più tardi è Rizzo a provarci dalla distanza. Al 40’ nuovamente il dieci campano tenta di insaccare sul palo lontano, la mira è imprecisa. Il secondo tempo si apre con un’iniziativa di Barberini dal limite che scivola fuori. Al 57’ anche Kyeremateng va vicino alla rete, ma lo 0-2 porta la firma del fantasista: Rizzo riceve, sfrutta la posizione avanzata di Tonti e deposita in rete con un pallonetto pregevole. Nel finale, Fabrizi tenta di riaprire la contesa ma nulla da fare: al triplice fischio il Giugliano si impone e strappa il pass per il turno successivo di Coppa.

Il tabellino

Latina (3-5-2): Tonti; De Santis (46’ Carissoni), Celli, Giorgini; Di Mino (64’ Sannipoli), Barberini (64’ Tessiore), Bordin, Riccardi, Rossi (64’ Carletti); Margiotta, Rosseti (76’ Fabrizi). A disposizione: Cardinali, Giannini, Amadio, Di Livio, Nori, Esposito. Allenatore: Di Donato

Giugliano (3-5-2): Sassi; Rondinella, Biasol, Scanagatta; Di Dio (94’ Aruta), Poziello, Felippe, Ghisolfi, Gomez; Kyeremateng (61’ Nocciolini), Rizzo (92’ De Francesco). A disposizione: Viscovo, Berman, D'Alessio, De Lucia, Coprean. Allenatore: Di Napoli

Arbitro: Gigliotti della sezione di Cosenza

Marcatori: 9’ Di Dio (G), 59’ Rizzo (G)

Ammoniti: De Santis, Celli, Sannipoli (L), Poziello (G)