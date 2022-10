Coppa Italia Serie C - Guizzo di D'Agostino, Juve Stabia qualificata: Audace Cerignola stesa al Menti

Un ko da riscattare nell’appuntamento di Coppa Italia di Serie C. Dopo il passo falso di Crotone, la Juve Stabia di Leonardo Colucci torna in campo per affrontare il primo turno del torneo. Allo Stadio Romeo Menti c’è il confronto con l’Audace Cerignola, reduci dallo scivolone interno con la Gelbison.

Qualche rotazione nelle scelte rispetto all’undici tipo per il tecnico gialloblè che si affida soprattutto a Zigoni: l’obiettivo è migliorare la condizione atletica dell’esperto centravanti. Buon approccio per gli ospiti che si fanno vedere in attacco all’8’ con un tentativo di Achik disinnescato da Russo. Al 10’ risponde la compagine locale con una conclusione di Bentivegna che si spegne di poco sul fondo. A metà frazione c’è da segnalare un legno esterno colpito dai pugliesi con Russo su un cross. Alla mezz’ora tocca a D’Ausilio rendersi insidioso con un tiro neutralizzato dall’estremo difensore di casa. Nel finale di frazione, ci provano sia Bentivegna che Achik: l’esito è lo stesso, pallone fuori.

Avvio di ripresa arrembante dell’Audace Cerignola che tenta di impensierire Russo sugli sviluppi di calcio d’angolo con Olivera. Al 50’ rasoiata di Bentivegna, Trezza c’è sulla traiettoria. Sei giri di lancette dopo, la Juve Stabia sblocca: destro preciso e vincente del giovanissimo D’Agostino che buca Trezza e timbra l’1-0. La reazione degli uomini di Pazienza porta la firma di Ruggiero, ma l’iniziativa è larga. Al 66’ gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Olivera, autore di due falli da ammonizione in pochi minuti. Al 69’ Trezza è protagonista di un grande intervento sull’impatto di testa di Della Pietra. Tocca poi a Silipo chiamare in causa il portiere avversario. Nel finale, l’Audace Cerignola cerca il pari con una punizione e la Juve Stabia sfiora i raddoppio con Guarracino. Prima del triplice fischio, rosso per Vitali e ospiti in nove: le Vespe, dunque, conquistano l’accesso alla fase successiva della Coppa Italia.

Il tabellino

Juve Stabia (4-3-3): Russo; Peluso, Tonucci, Cinaglia, Dell’Orfanello; Ricci (78’ Altobelli), Berardocco (60’ Maselli), Gerbo (78’ Guarracino); D’Agostino, Zigoni (60’ Della Pietra), Bentivegna (60’ Silipo). A disposizione: Barosi, Maresca, Caldore, Maggioni, Mignanelli, Picardi, Vimercati, Carbone, Scaccabarozzi, Pandolfi. Allenatore: Leonardo Colucci

Audace Cerignola (4-3-1-2): Trezza; Olivera, Blondett, Gonnelli, Russo (73’ Tascone); Ruggiero (73’ Inguscio), Capomaggio, Sainz-Maza (61’ Langella); D’Ausilio (84’ Botta); D’Andrea (73’ Vitali), Achik. A disposizione: Fares, Basile , Farucci, Mancarella, Pezzani, Bingo, Montaperto. Allenatore: Michele Pazienza

Arbitro: Dario Di Francesco di Ostia Lido

Marcatori: 56’ D’Agostino (JS)

Ammoniti: Gerbo, Tonucci, Peluso (JS), Capomaggio, Olivera, Vitali (AC)

Espulso: Olivera (AC) e Vitali (AC) per doppia ammonizione