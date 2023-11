Giugliano eliminato dalla Coppa Italia: il Latina vince al De Cristofaro e vola agli ottavi

Il Giugliano saluta la Coppa Italia di Serie C, allo Stadio De Cristofaro vince il Latina nella gara secca valida per il secondo turno della competizione. La squadra di Valerio Bertotto, reduce da due successi consecutivi in campionato, si arrende alla formazione di Daniele Di Donato. Una sconfitta che deve andare subito in archivio in vista del derby, in programma tra cinque giorni, contro il Benevento. I tigrotti confermano il 4-3-3, ma cambiano molto rispetto alla formazione di partenza di tre giorni fa. Torna Baldi tra i pali, Zullo affianca Berman in difesa, con Di Dio a destra e Oyewale a sinistra. Gladestony rientra dal primo minuto, con Eyango e Vogiatzis a completare la mediana. In attacco Nocciolini e Sorrentino supportano Bernardotto.

La partita dello stadio De Cristofaro si sblocca dopo appena dodici giri di lancette con il colpo di testa vincente di Marino. I gialloblù provano a reagire, sviluppando azioni in fase offensiva e creando occasioni, i nerazzurri però resistono e chiudono il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa i ragazzi di Bertotto vanno a caccia del gol che arriva al 62’. Sorrentino si incarica della battuta di un calcio di rigore e supera Bertini. L’equilibrio nel punteggio dura fino all’84’ quando Paganini insacca alle spalle del portiere di casa un’incornata che vale l’1-2 finale. Il Giugliano, al triplice fischio, è eliminato dalla Coppa Italia di Serie C: va avanti il Latina che affronterà agli ottavi la vincente di Pescara-Pineto.