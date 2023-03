Coppa Italia Serie C Femminile - L'Independent si arrende al Palermo: Pantere fuori ai quarti di finale

Una partita storica per l'Independent che scende in campo per affrontare il Palermo Women nella sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia di Serie C Femminile. Le Pantere, che si giocano per la prima volta una gara di tale portata, escono sconfitte dalla prova in esterna a Castellammare del Golfo. Eppure, la partenze delle partenopee è importante con la solita Galluccio ad impensierire l'estremo difensore di casa. Poco più tardi, tocca a Musella incornare su calcio d'angolo di D'Errico: questa volta Sorce deve compiere uno spettacolare colpo di reni per evitare il gol. Le padrone di casa pungono con una giocata di Dragotto. Sul ribaltamento di fronte, il portiere locale deve opporsi, senza problemi, alla conclusione di Parretta. Allo scadere del primo tempo si decide la sfida. Punizione dalla sinistra per il Palermo, palla forte calciata da Piro e Collovà di testa supera Boccia in uscita. L'Independent prova a rientrare nel match con una punizione alta di Esposito e con Tagliaferri che non riesce ad impattare dopo una bella incursione di Galluccio. Al 65' arriva il pareggio di Esposito su punizione calciata da D'Errico, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Al 68' le campane restano in dieci per l'espulsione di D'Alterio. Nel finale, Boccia è provvidenziale ad evitare il 2-0 in contropiede a Dragotto. Termina così la partita e il percorso delle Pantere in Coppa Italia.

Così mister Aielli al triplice fischio: "È davvero un peccato, l'avevamo preparata bene e la stavamo interpretando bene. Non siamo mai andati in difficoltà, anzi meritavamo di stare in vantaggio il primo tempo al netto delle occasioni. Devo fare i complimenti alla squadra per come si è allenata e per come ha seguito alla lettera le istruzioni, ora dobbiamo continuare a lavorare e riprendere il cammino in campionato con la stessa fame ed intensità di oggi".