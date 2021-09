Coppa Italia Serie C Femminile, Independent-Vis Mediterranea Soccer 2-1: Olivieri risponde a Volpe, d'Alessio risolve nel finale

Tutto pronto per l'inizio delle competizioni minori del calcio femminile. Il valido e florido contesto della categoria di Serie C offre la fase preliminare della Coppa Italia. Al Complesso Sportivo Kennedy, le padrone di casa dell'Independent attendono le ospiti della Vis Mediterranea Soccer.

Prima giornata del Girone 3. La partita si apre con l'affondo di Coccia che scappa sulla corsia sinistra e prova ad accentrarsi in area di rigore, la difesa avversaria si oppone. Dagli sviluppi di una rimessa laterale, la sfera arriva a Tozzi che salta la diretta marcatrice ed esplode il mancino: Pascale blocca senza problemi. Ancora Pantere pericolose con Galluccio che semina il panico negli ultimi venti metri e libera il sinistro, il portiere risponde presente. Poi è D'Alterio ad essere protagonista su una fiammata offensiva della Vis Mediterranea che approfitta di un clamoroso errore in fase di disimpegno.

Tocca a Paolillo, da una battuta del corner, a non sfruttare l'uscita a vuoto dell'estremo difensore di casa. Al 37' l'Independent passa in vantaggio con Volpe: la calciatrice s'inserisce e con un tocco sotto batte Pascale in uscita. Nel finale di prima frazione, l'attacco gialloblù si divora l'opportunità del potenziale pareggio. La ripresa è di marca ospite su un'altra disattenzione delle verdeblù, Minella non sfrutta da posizione interessante. Al 55' c'è il pari di Olivieri da calcio di punizione dal limite. All'80' d'Alessio regala il successo alle partenopee con un destro a pochi metri dalla linea.

Termina 2-1 in favore dell'Independent al Complesso Sportivo Kennedy, la Vis Mediterranea incassa il ko.