Coppa Italia Serie C Femminile - Pari dolce per l'Independent: 1-1 con la Vis Mediterranea e qualificazione in tasca

Un pari dolce per l’Independent impatta sulla Vis Mediterranea al Complesso Sportivo Kennedy e si qualifica agli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C Femminile. Dopo la vittoria contro la Salernitana per entrambe, la sfida sul suolo napoletano è cruciale per decretare la squadra vincitrice. Due risultati su tre accompagnano le Pantere, meglio messe in classifica in termini di realizzazioni. Buona gara disputata dalle ragazze di Elio Aielli, la brigata di casa tiene bene il campo ma non riesce a costruire occasioni importanti. Nella ripresa è Galluccio, servita da un pregevole assist di Esposito, ad aprire le marcature al 55’ con un tocco sotto delizioso. Ancora la bomber di testa sfiora il raddoppio dieci minuti dopo, poi è Boccia ad esaltarsi in uscita su una conclusione ravvicinata. Nel finale al 94’, quando la vittoria sembra ormai acquisita, arriva il rigore per le ospiti che Cuomo trasforma con freddezza. Un risultato amaro, ma che non condiziona il passaggio alla fase successiva della competizione. Testa già al campionato per l’Independent, il prossimo turno riserverà la trasferta sul campo del Cosenza.