Coppa Italia Serie C Femminile - L'Independent ribalta il Chieti e ottiene la qualificazione ai quarti di finale

Archiviate le due sconfitte interne in campionato, l’Independent di Elio Aielli torna in campo per affrontare l’appuntamento di Coppa Italia. Al Complesso Sportivo Kennedy arriva il Chieti per gli ottavi di finale della competizione. Le Pantere partono in modo aggressivo e sviluppano due occasioni con Parretta e Borrelli. Al 21’ Di Camillo ripete la prodezza di due settimane fa e porta in vantaggio le neroverdi. La partita si accende e a farne le spese è Stivaletta: rosso diretto nel recupero per due interventi su Borrelli. Nel corso della ripresa, la formazione di casa spinge sull’acceleratore per sfruttare la superiorità numerica e, dopo un’opportunità sciupata ancora da Borrelli, Galluccio al 48’ ristabilisce la parità con un perfetto pallonetto a scavalcare Falcocchia. Al 64’ il parziale è ribaltato con una punizione di Esposito, al 71’ c’è il tris definitivo di Russo, abile a eludere le marcature dei difensori neroverdi e a trafiggere da pochi passi il portiere avversario. Nei minuti finali le partenopee gestiscono il possesso palla fino al triplice fischio: conquistati i quarti di finale. È una vittoria che regala non solo un posizionamento tra le prime otto del torneo, ma che rilancia una squadra ferita da due immeritate sconfitte nelle ultime gare in casa.