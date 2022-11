Coppa Italia Serie C - La Turris saluta la competizione: Avellino avanti nel segno di Ceccarelli

Squadra in casa US Avellino

Secondo turno di Coppa Italia di Serie C, allo Stadio Partenio-Lombardi c’è il derby tutto campano tra l’Avellino di Massimo Rastelli e la Turris di David Di Michele. La formazione biancorossa va a caccia di un risultato positivo per mettere un freno ad un periodo non semplice.

Partenza arrembante dei padroni di casa che sfiorano subito il gol del vantaggio. Al 6’ Ceccarelli riceve dal limite e calcia col mancino, il palo si oppone alla giocata dell’attaccante. Al 12’ conclusione di Franco dalla distanza, la sfera va alta sopra la traversa. Passano cinque giri di lancette e ancora Ceccarelli si rende pericoloso con un tiro largo. Al 21’ il numero 18 libera una giocata a giro che trova la risposta di Donini. Al 27’ si rinnova il duello tra le parti, con l’estremo difensore che è nuovamente pronto. Soltanto alla mezz’ora si svegliano i Corallini con un’iniziativa imprecisa del solito Haoudi. Al 36’ Maisto calcia centralmente, Donini blocca senza problemi. Prima dell’intervallo, Forte è chiamato in causa da un mancino di Stampete, ben servito da Acquadro.

Anche nel corso della ripresa, Ceccarelli è tra i più ispirati: un colpo di testa finisce di poco alto. Al 53’ la Turris deve sventare una doppia opportunità dell’Avellino: Kanoute e Matera salgono in cattedra, ma la difesa di Di Michele allontana le minacce. Al 60’ Gambale va vicino al vantaggio, ma il gol è solo rimandato. Al 62’ Ceccarelli è messo giù in area, il direttore di gara segnala la massima punizione. Dal dischetto va proprio Ceccarelli che realizza e firma l’1-0. La reazione degli ospiti è un tentativo di Acquadro respinto da Forte. Al 77’ Maniero manca l’impatto per la rete dell’ex: ottima assistenza di Ercolano, ma l’attaccante non lascia il segno. Va in archivio così l’incontro del Partenio: Turris eliminata, Avellino alla fase successiva della Coppa Italia

Il tabellino

Avellino (4-3-3): Forte; Ricciardi, Aya, Moretti, Auriletto; Franco (46’ Gambale), Garetto (80’ Dall’Oglio), Maisto; Kanoute (85’ Tito), Ceccarelli (69’ Russo), Guadagni (46’ Matera). A disposizione: Pane, Pizzella, Rizzo, Sbraga, Scognamiglio, Casarini, Trotta, Illanes. Allenatore: Massimo Rastelli

Turris (3-5-2): Donini; Boccia, Di Nunzio, Frascatore; Vitiello, Ardizzone (59’ Taugourdeau), Acquadro (81’ Contessa), Haoudi (59’ Gallo), Ercolano; Longo, Stampete (73’ Maniero). A disposizione: Perina, Fasolino, Manzi, Nocerino, Invernizzi, Aquino, Rizzo, Finardi. Allenatore: David Di Michele

Arbitro: Taricone di Perugia

Marcatori: 63’ rig. Ceccarelli (A)

Ammoniti: Maisto, Matera (A), Contessa (T)