Coppa Italia Promozione Campania, Vis Frattaminorese-Puteolana 1909 0-0: reti bianche alla prima del Girone 8

Zero reti, la noia che s'afferma e la posta in palio divisa: Vis Frattaminorese-Puteolana si chiude senza guizzi e azioni concretizzate

La noia e la staticità si prendono la scena. Poche emozioni e partite che si chiude senza reali guizzi. Le idee offensive si scontrano con la consistenza dei rispettivi reparti difensivi. E, di conseguenza, Vis Frattaminorese e Puteolana 1909 devono accontentarsi del risultato maturato dopo i tre fischi del direttore di gara. Le squadre, all'esordio ufficiale nella nuova stagione sportiva, si affrontano per la prima giornata del Girone 8 della Coppa Italia di Promozione. Mentre altrove regnano le occasioni e le reti, tra le due compagini appena citate c'è stallo nelle manovre d'attacco. Scarsa lucidità negli ultimi metri e solidità dei pacchetti arretrati che offrono una prestazione di grande spessore. Novanta minuti di equilibrio e poca incisione, la prima uscita di rilievo dell'annata per entrambe le compagini va in archivio senza gol. Si attende il prossimo appuntamento, il 6 ottobre ci sarà l'incrocio tra l'organico flegreo e il San Sebastiano.