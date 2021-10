Coppa Italia Promozione Campania - La Viribus espugna il De Cicco: Marotta piega il Sant'Anastasia

Una giornata non convincente per il Sant'Anastasia, un test che porta qualche conferma in casa Viribus dopo la sconfitta rimediata in campionato contro il San Vito Positano. Il Girone 14 di Coppa Italia di Promozione Campania mette davanti le due formazioni per la seconda giornata.

Esordio per i rossoblù, la squadra locale vuole riscattare il debutto amaro con lo Sporting Club Ercolanese. Al contrario, allo Stadio Agostino De Cicco matura un'altra sconfitta per i biancoblù che possono salutare anzitempo la competizione. Vittoria per gli effettivi di Pezzella che passano di misura in esterna e rimandano il passaggio del turno al prossimo appuntamento. A decidere la sfida è il rigore al 72' calciato e trasformato da Marotta.

Tre punti per la Viribus che attenderà nel fortino interno i granata dell'Ercolanese per la sfida che decreterà la capolista del gruppo. Sant'Anastasia ormai fuori dai giochi e che dovrà puntare esclusivamente sul campionato.