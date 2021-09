Coppa Italia Promozione Campania, Scuola Calcio Striano-San Vitaliano 0-0: nessuna rete allo Stadio Gatti

Striano e San Vitaliano non vanno oltre il pareggio a reti bianche allo Stadio Gatti: il debutto del Girone 15 di Coppa Italia riguardante la Promozione in Campania termina 0-0

Prima giornata della Coppa Italia della categoria Promozione in Campania. Il Girone 15 mette davanti la Scuola Calcio Striano e il San Vitaliano per la sfida d'apertura. Un confronto per valutare il lavoro della preparazione estiva e la condizione effettiva di entrambi gli organici. Si guarda già al campionato e al debutto in programma tra qualche giorno, la partita odierna allo Stadio Comunale Francesco Gatti è un banco di prova tutt'altro che probante.

Il match non è spettacolare, i carichi di lavoro si fanno sentire e non c'è molta brillantezza sul rettangolo verde. Ambedue le formazioni, nel silenzioso palcoscenico sugli spalti per la mancanza di pubblico a causa delle porte chiuse, non riescono a trovare la via del gol. E, dunque, l'equilibrio regna sovrano e i diradati tentativi offensivi si scontrano con la stanchezza e l'imprecisione. Non succede molto da segnalare, i novanta minuti del Gatti terminano a reti inviolate.

Scuola Calcio Striano e San Vitaliano si dividono la posta in palio. Nel turno successivo, i gialloblù saranno impegnati dall'incrocio casalingo con il Cimitile il prossimo 6 ottobre.