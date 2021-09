Coppa Italia Promozione Campania, Santa Maria la Carità-San Vito Positano 1-0: Farriciello match winner

Il sipario si apre, la Coppa Italia per la categoria Promozione in Campania entra nel vivo. Si sono disputate diverse gare nel pomeriggio, nel Girone 13 si è giocata la partita tra Santa Maria la Carità e San Vito Positano. A riposo, invece, l'Agerola attesa dalla prossima giornata della competizione. Il primo bottino pieno del gruppo va alla squadra rossazzurra, è bastato un gol per superare l'ostacolo giallorosso.

Ci ha pensato il bomber con un guizzo nei minuti iniziali. Riflettori puntati su Daniele Farriciello che si è liberato dalla pressione della difesa avversaria per punire l'estremo difensore e sbloccare il risultato. Punteggio che non ha subito ulteriori modifiche: gli ospiti hanno tentato di riacciuffare la parità, ma la compagine locale ha mantenuto intatto il vantaggio e si è portata a casa l'intera posta in palio.

Al comunale di Santa Maria la Carità, dunque, gli uomini di mister Durazzo possono sorridere. Le Aquile passano e trovano la prima gioia della nuova stagione. Debutto tutt'altro che felice per il San Vito Positano che dimostra una buona condizione fisica ed è pronto a rifarsi all'esordio in campionato.