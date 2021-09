Coppa Italia Promozione Campania, Rione Terra-Città di Casoria 2-2: botta e risposta nel debutto del Girone 10

Il Girone 10 di Coppa Italia di Promozione Campania vede l'esordio di Rione Terra e Città di Casoria. Non si va oltre il pareggio, al termine dell'incontro le due squadre si annullano. Partita ricca di emozioni e con quattro gol a referto, prova convincente per entrambe e meccanismi difensivi che vanno registrati.

La sfida si apre con il graffio dei padroni di casa con Scherillo, l'attaccante si libera della marcatura e calcia: il pallone si stampa sul legno superiore della porta. Sul ribaltamento di fronte, gli ospiti si guadagnano un oenalty con Laezza fermato da Silvestre. Dagli undici metri si presenta Volpe che non fallisce la trasformazione e batte l'estremo difensore. Il Casoria gestisce, ma nel miglior momento viene fuori il Rione Terra con Vitaliano. La punizione del calciatore di casa, complice una deviazione della barriera, beffa Castaldo. Nel finale di primo tempo Laezza semina il panico nell'area avversaria e viene atterrato da Granata. Ancora rigore, il centravanti viola riporta avanti i suoi.

Bastano pochi giri di cronometro ad avvio secondo tempo, Silvestre sgancia un bolide dalla lunga distanza che s'insacca alle spalle di Castaldo. Le giocate sono molto più compassate, la stanchezza affiora e l'intensità cala vistosamente. Kamal, subentrato nella ripresa, cerca di mettere apprensione tra le maglie avversarie. L'ultimo affondo della partita è del solito Laezza, tra i migliori della compagine ospite: il tiro s'infrange sul palo esterno e vanifica le residue sperianze dei viola. Termina 2-2 al triplice fischio, Rione Terra e Città di Casoria si dividono la posta in palio.

Il tabellino

Rione Terra: Granata, Russo, Del Giudice, Lanuto, Silvestre (75' Iervolino), Ranieri, Carandente, Vitagliano, Lucignano, Scherillo (52' Corace), Illiano (56' Illiano). Allenatore: Pone

Casoria: Castaldo, Capogrosso, Rullo, Volpe (90' Picardi), Zobel, Rolanto, Troisi (74' Muzzica), Gaito (46' Kamal), Belmonte, Puglisi (78' Coppeta), Laezza. Allenatore: Iazzetta

Arbitro: Ambrosino di Torre del Greco

Marcatori: 7' rig. Volpe (C), 25' Vitagliano (R), 35' Laezza (C), 50' Silvestre (R)

Ammoniti: Granata (RT), Silvestre (RT), Vitagliano (RT), Belmonte (C), Kamal (C), Muzzica (C)