Coppa Italia Promozione Campania - L'Oratorio Don Guanella passeggia a Brusciano: Virtus Afragola disintegrata

È 1-7 per i guanelliani, i giallazzurri subiscono e non riescono a rientrare in partita. Il Girone 11 del torneo si deciderà all'ultima giornata

Un successo dilagante e senza storia. L'Oratorio Don Guanella Scampia si afferma in trasferta al Comunale di Brusciano con un netto risultato ai danni della Virtus Afragola. È 1-7 per i biancoblù che spazzano via i giallazzurri e salgono in testa al gruppo al pari del Cercola.

Non c'è storia nel match di Coppa Italia per quanto concerne la Promozione in Campania. Eppure il primo tempo sembra mantenere un suo equilibrio nonostante il minimo vantaggio degli ospiti sul team locale. All'intervallo, infatti, si va a riposo sul punteggio di 1-2 e il protagonista indiscusso è Angiolino con una doppietta. Il numero 19 consente ai guanelliani di chiudere la prima frazione avanti nel punteggio. Nel secondo tempo va in scena un dominio totale per i ragazzi di Sandro Marino che evidenziano qualità notevoli e offrono continuità al momento straordinario. Le reti di Scherma, Maiello, Sabatino, Riggione e Piscopo completano l'1-7 e piegano nettamente la brigata di Vincenzo Nutolo.

L'Oratorio Don Guanella sale in testa alla classifica del girone e condividerà lo scenario con il Cercola fino al prossimo appuntamento, quello decisivo al Landieri con il Cercola. Il match del prossimo 20 ottobre decreterà la capolista del gruppo e definirà la qualificata al turno successivo.

Il difensore Biagio Sequino, al termine dell'incontro odierno, ha dichiarato: "Sono stato lontano dal campo per venti giorni, fa male restare fuori e guardare i compagni allenarsi. Sono rientrato presto, il mister mi ha dato la possibilità di fare novanta minuti in un ruolo non mio. Penso di aver disputato un'ottima gara, l'importante è che stia bene fisicamente. Sant'Anastasia? Sarà una sfida dura, ci faremo trovare pronti. Vogliamo continuare la nostra striscia positiva".