Coppa Italia Promozione Campania - Il Montecalcio asfalta il San Giuseppe per 6-0

Vittoria dilagante per il Montecalcio che annienta il San Giuseppe nella sfida di Coppa Promozione valida per il secondo turno del Girone 6

Seconda giornata del Girone 6 di Coppa Italia riguardante la Promozione in Campania. Il raggruppamento mette davanti Montecalcio e San Giuseppe. Per i padroni di casa è una giornata già decisiva dopo il pareggio al debutto sul campo del Micri. Gli ospiti cercano un risultato positivo per iniziare bene all'interno della competizione.

Il match si incanala sul giusto binario per la squadra locale che passa in vantaggio già al 5' con Di Matteo dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Alla mezz'ora Duca conquista un calcio di rigore: sul dischetto si presenta l'attaccante biancoblù che non sbaglia la trasformazione e cala il raddoppio. Tris che è nell'aria e si materializza al 33' con Di Matteo: una giocata del capitano vale il 3-0. A pochi minuti dallo scadere della frazione iniziale di gioco, Agrillo intercetta un pallone sull'uscita degli avversari e infila il poker che mette il risultato in ghiaccio.

Il Montecalcio domina in lungo e in largo, il canovaccio della ripresa rispecchia quanto visto nel primo tempo. Bastano pochi secondi nel secondo tempo per la manita biancoblù che porta la firma di Duca in seguito ad un'apertura magistrale di Capuano. Gli uomini di Canè dimostrano solidità, qualità e grande approccio. Elementi utili alla vittoria finale che si chiude con il punteggio tennistico di 6-0 firmato da Pisano al 78'. Al Vezzuto-Marasco non c'è storia, il San Giuseppe viene travolto e non riesce a replicare. La classifica del girone vede la squadra di casa in vetta con quattro punti, in attesa dell'ultima giornata dove gli ospiti accoglieranno il Micri.