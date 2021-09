Coppa Italia Promozione Campania, Massa Lubrense-Terzigno 0-0: porte inviolate e poche emozioni al Cerulli

Il Girone 9 della Coppa Italia valida per la categoria Promozione in Campania s'inaugura con la sfida allo Stadio Comunale Marcellino Cerulli tra Massa Lubrense e Terzigno. Esordio stagionale e ufficiale per le due compagini, l'obiettivo è aumentare il minutaggio nelle gambe in vista dell'imminente avvio del campionato. Una lunga e complicata annata attende entrambe, decise a raggiungere i traguardi prefissati anzitempo.

La forma fisica non è delle migliori, la prima uscita mette in evidenza le fatiche della preparazione estiva. Scarsa lucidità in fase d'attacco, stanchezza che emerge nelle battute finali dell'impegno. Nonostante una buona cornice di pubblico, con il pubblico rossonero a seguito della squadra, non si abbatte il muro della stabilità per quanto concerne il risultato. E, di conseguenza, al triplice fischio è 0-0.

Nessun gol al debutto per le due squadre, la prima giornata del Girone 9 di Coppa Italia in Promozione Campania non mette in risalto gli attacchi. Nel prossimo turno entrerà anche il Sant’Aniello Gragnano nella competizione.