Coppa Italia Promozione Campania, SC Ercolanese-Sant'Anastasia 2-0: Mosca e Borrelli spingono i granata alla vittoria

Debutto con successo per la squadra di Ignudi che si impone con un gol per tempo. Esce sconfitta la formazione di Ulivi all'esordio nella nuova stagione

Un debutto differente per lo Sporting Club Ercolanese e per il Sant'Anastasia. Due gol, uno per tempo nel primo turno della Coppa Italia Campania dedicata alla Promozione, spingono i granata al successo all'esordio. Non sorride la formazione ospite di Ulivi che incappa in un passo falso. La sfida allo Stadio Raffaele Solaro di Ercolano regala numerose emozioni e non fa mancare le azioni salienti.

Bastano nove minuti di gioco per sbloccare il risultato, il vantaggio degli uomini di Ignudi porta la firma di Mosca che approfitta del cross di Daniele Di Micco e infila Loffredo con una giocata al volo. Al quarto d'ora si rinnova l'asse, in maniera inversa: traversone dalla destra di Mosca per Di Micco che taglia sul secondo palo e calcia verso la porta: salvataggio dell’estremo difensore. Gli ospiti rispondono con un timido Nucci, ma il tentativo è largo. Al 27’ Mosca riceve dalle retrovie un passaggio profondo, dribbla un avversario e libera la conclusione: Loffredo si oppone. L’Ercolanese gestisce il vantaggio e mantiene il controllo della partita, il Sant’Anastasia prova a reagire senza creare azioni pericolose dalla parte di Uliano. Il primo tempo termina con il team locale avanti di un gol, si va al riposo sul punteggio di 1-0.

La ripresa si apre con un colpo di testa di Borrelli che sfiora l’incrocio e si spegne sul fondo. Per quindici minuti c'è stallo nella gara, ma al 63’ c'è uno scambio sulla catena di destra tra Matrone e Di Meo, servizio al centro e Borrelli insacca da pochi metri. Il team di Ignudi sfiora il tris al 78' da calcio piazzato con Pezzella, la traversa nega la gioia della rete. Gli ospiti terminano la sfida in inferiorità numerica per l'espulsione di Di Gennaro per fallo su ultimo uomo su Di Meo. Le girandole dei cambi non influiscono ulteriormente sulla gara, il destino è scritto e i granata strappano la prima vittoria nella competizione.

Il prossimo turno del Girone 14 di Coppa Campania ha in programma la gara Sant'Anastasia-Viribus Unitis 100 il 6 ottobre. L'Ercolanese torna in campo in casa della Viribus il 20 ottobre per la terza e ultima giornata del primo turno di Coppa. Domenica, invece, trasferta ad Ischia contro il Lacco Ameno per il debutto in campionato.

Il tabellino

Ercolanese (4-3-3): Uliano, Matrone, Caccia, Di Dato, Pezzella, Borrelli, Tufano, Di Meo (85' Cefariello F.), Di Micco Daniele (78' Dello Iacovo), Mosca (89' Borrelli D.), Di Micco Davide (85' Cefariello A.). A disposizione: Di Biase, Gargiulo, Spedaliere, Rullo, Vigorito. Allenatore: Ignudi

Sant’Anastasia: Loffredo, Caiazzo, Savino (58' Di Gennaro), Castiglione (69' Raiola), Sepe, Zaccariello, Falco (78' Romano), Saiz, Nucci (46' Napolitano), Sacco, Porricelli. A disposizione: D'Ambrosio, Ammendalo, Smimma, Fornaro. Allenatore: Ulivi

Arbitro: Gabriele Rifatto della sezione di Napoli

Marcatori: 9’ Mosca (E), 63’ Borrelli (E)

Ammoniti: Daniele Di Micco (E), Sacco (SA)

Espulsi: 76' Di Gennaro (SA)