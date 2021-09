Coppa Italia Promozione Campania, Boys Caivanese-Lusciano 0-3: gialloverdi spreconi, gli ospiti passano al Papa

Una domenica all'insegna del calcio di Promozione e della Coppa Italia di categoria. Un test non probante, ma utile per fare un punto sulla situazione in ambedue gli ambienti. La Boys Caivanese e il Lusciano si affrontano allo Stadio Vittorio Papa di Cardito per la prima giornata del Girone 4.

Il risultato non premia la prestazione dei gialloverdi, gli uomini di Dello Margio offrono una prova convincente macchiata dagli errori in fase offensiva. Malgrado le assenze di D'Angelo per un risentimento muscolare e di capitan Aversano per distorsione, il team napoletano sfodera una performance importante: tuttavia, i gol falliti nel primo tempo costano nell'arco dei novanta minuti. Al 9' Torinelli, su invito di Gelato, salta l'estremo difensore e prova a calciare dopo essersi accentrato: Ferraiolo respinge. Due minuti più tardi, Riccio si oppone al tiro ad effetto di Gelato. Il più vivace è Torinelli che attorno alla mezz'ora crea problemi al reparto difensivo di Sena: un diagonale poco preciso e una conclusione alta sulla traversa spaventano i casertani.

Ritmi più bassi e intensità non notevole all'avvio di ripresa, la Boys Caivanese - dopo aver speso tanto nella frazione iniziale - fa fatica ad accelerare. Al 65' il Lusciano, al primo affondo della gara, si porta in vantaggio con Pellino che sigla da pochi passi. I padroni di casa provano a rispondere con un'acrobazia di Buiano e con un tocco sotto di Puca. A tre dal termine arriva il raddoppio di Bianco che sfrutta il rimbalzo del pallone sul palo e deposita nello specchio. Un giro di orologio più tardi c'è il tris ospite con D'Aniello.

Sconfitta pesante per la Boys che ha dimostrato qualità e tecnica, è mancato solo il sigillo nel primo tempo. L'imprecisione in zona d'attacco ha spalancato le porte al Lusciano, venuto fuori nel lungo periodo e vittorioso nella seconda parte di gara.

Il tabellino

Boys Caivanese: Buonocore, Marino, Cocozza (76' Amico), Fusco (71' Centanni), De Chiara, Aversano (53' Puca), Malasomma, Gelato, Barra (66' Buiano), Fucito (85' Di Micco), Torinelli. A disposizione: Russo, Brianese, Trisbalto, Soviero. Allenatore: Dello Margio

Lusciano: Riccio, Ferraiolo, Piccirillo, D’Alterio, Bassi, Lessa, Baratti, Speranza (46' Bianco), Maione, Gervasio, Pellino (77' D’Aniello). A disposizione: Bottigliero, Ilardi, Doganiero, Iervolino, Errichiello. Allenatore: Sena

Arbitro: Luca Trapanese di Salerno

Marcatori: 65' Pellino, 87' Bianco, 88' D’Aniello

Ammoniti: Gelato (B), Speranza (L), Ferraiolo (L), Bianco (L)