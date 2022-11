Coppa Italia Femminile - Il Pomigliano schianta il Tavagnacco: 1-6 granata al Comunale

Una vittoria larga e schiacciante, il Pomigliano di Carlo Sanchez passa sul rettangolo verde del Tavagnacco e si afferma nella seconda gara del Girone G di Coppa Italia Femminile. Le gialloblù crollano in casa dopo la sfida d'esordio contro il Napoli, un'altra campana crea un dispiacere alle padrone di casa. Partita che si mantiene in equilibrio per alcuni tratti di gara, ma sono le granata a rendersi più pericolose con una giocata di Rabot da calcio piazzato che si stampa sul legno alto della porta. Soltanto al 37' si sblocca il risultato con Sangare che beffa il portiere locale con un tiro ad incrociare vincente. La squadra di Alessandro Recenti va in tilt e subisce subito il raddoppio delle Pantere con l'abile Martinez, fredda e decisa davanti a Girardi. Soltanto nel finale di frazione, Andreoli spaventa la retroguardia campana senza successo. Ad inizio ripresa c'è una buona opportunità per Donda, ma è nella successiva che il Tavagnacco accorcia con una conclusione di De Matteis. Il Pomigliano non accusa il colpo e cala il tris con un tap-in di Martinez. Passano pochi giri di cronometro: ancora l'attaccante ospite infila la sfera in porta e fissa il poker di giornata, con la sua tripletta nel tabellino delle marcatrici. Al 74' Amorim va in gol per la manita, nelle battute conclusive le ragazze di Sanchez dilagano con la sesta finalizzazione segnata da Ferrario. La qualificazione sarà decretata dal verdetto del derby napoletano, nel terzo e decisivo turno del girone.