Coppa Italia Femminile/Serie C - Fatali i rigori per l'Independent: il Chieti si qualifica ai quarti

Un turno di Coppa Italia Femminile che risulta avverso. Per l'Independent matura un ko nella gara della competizione contro il Chieti. Allo Stadio De Cicco di Sant’Anastasia si concretizza una sconfitta per le partenopee ai calci di rigore dopo una partita combattuta. La formazione neroverde soffre l'aggressività della squadra di casa nella prima frazione di gioco, il piglio della ripresa è differente e le Pantere non riescono nell'impresa.

La cronaca si apre al 6' con un lancio di Esposito per Di Camillo, la conclusione è bloccata da Ventresino. Poco dopo, Di Camillo prova ad innescare Carnevale: il tiro è ancora preda dell'estremo difensore che si oppone col piede. Al quarto d’ora lancio perfetto di Cutillo per Carnevale che trova di nuovo l’opposizione di Ventresino. Al 27′ arriva improvviso il vantaggio dell’Independent: punizione di D’Errico, Falcocchia respinge il pallone, sulla concitata azione D’Intino tocca con un braccio. Per il direttore di gara è calcio di rigore: dagli undici metri si presenta Galluccio che sblocca. Alla mezz'ora Ventresino respinge su Cutillo e Di Camillo. Poco prima del riposo, le campane raddoppiano: Cutillo si oppone a Coccia, la giocatrice cade in area e l’arbitro assegna il secondo penalty di giornata che viene trasformato ancora da Galluccio. Ad avvio ripresa, protagonista il portiere locale prima su Carnevale e successivamente su un rigore di Di Camillo. La respinta dagli undici metri, però, favorisce ancora la calciatrice ospite che insacca. Al 63' azione insistita sulla fascia di Di Camillo, servizio per Cutillo che conclude e infila Ventresino. Al 74' Esposito sfiora la clamorosa rimonta, nel finale è sempre protagonista la numero 1 di casa. Si decide dalla lotteria dei rigori: il Chieti ne trasforma quattro, l'Independent solo due con D’Errico e Capuano mentre sbagliano Coccia e Borrelli. Neroverdi ai quarti di finale di Coppa Italia.

Il tabellino

Independent: Ventresino, D’Alterio, Marotti, Iorio, Testa, D’Errico, Borrelli, Coccia, Galluccio, Tozzi (88' Astarita), Lupoli (76' Capuano). A disposizione: Matacena, Di Somma, Passante, Astarita, Barbato, Ferrara. Allenatore: Elio Aielli

Chieti: Falcocchia, Russo, Martella, Cutillo, Di Camillo Giulia, Carnevale (71' Colavolpe), Esposito V., D’Intino (82' Di Sebastiano), Vizzarri, Giuliani, Esposito L.. A disposizione: Di Domenico, Passeri. Allenatore: Lello Di Camillo

Arbitro: Morello di Tivoli

Assistenti: Rocco e Infante di Castellamare di Stabia

Marcatrici: 27′ rig. Galluccio, 43′ rig. Galluccio, 50' Giulia Di Camillo, 63' Cutillo

Rigori: Di Camillo Giulia (gol), D’Errico (gol), Cutillo (gol), Capuano (gol), Russo (gol), Coccia (alto), Esposito L. (gol), Borrelli (parato)

Ammonite: Borrelli, Lupoli, D’Errico (I); Di Camillo Giulia, Giuliani, Cutillo, Esposito L. (C)