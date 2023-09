Coppa Italia Femminile - Il Napoli stende la Res Roma con Banusic, il Pomigliano dilaga contro il Pavia Academy

Sedicesimi di finale della Coppa Italia Femminile, gli impegni in gara secca coinvolgono il Napoli e il Pomigliano. La squadra di Biagio Seno scende in campo per affrontare la Res Roma, il caldo condiziona la partita allo stadio Raimondo Vianello. Azzurre propositive e, nonostante la sfortuna con due legni colpiti da Chmielinski, abili a superare la resistenze della formazione di casa. A dieci dal termine, Banusic si scatena e apre le danze. Nel recupero, ancora l’attaccante svedese va in gol su calcio di rigore. Poco prima del raddoppio, espulsa Mauri. Partenopee qualificate al turno successivo, nel prossimo appuntamento ci sarà il Como, avversario domenica in terra lariana alle 12.30 per l’esordio in campionato. Le Pantere invece demoliscono il Pavia con un netto 6-0. Nella frazione iniziale Domi e Battistini vanno in rete, mettendo in discesa l’incontro per le campane. Nel secondo tempo, le ragazze di Antonio Contreras dilagano con le marcature di Caiazzo, Martinez, Manca e Ferrario. Pomigliano che dunque raggiunge il Napoli agli ottavi, per la compagine granata ci sarà la sfida alla Sampdoria nel prossimo turno della competizione.