Napoli Femminile, impresa soltanto sfiorata. La Roma ribalta il risultato e vola in semifinale di Coppa Italia

Al Napoli Femminile non riesce l’impresa. Dopo la vittoria dell’andata con il risultato di 2-0, la squadra di Biagio Seno viene ribaltata dalla Roma nella sfida di ritorno dei quarti di finale al Tre Fontane e saluta la Coppa Italia. Sono le ragazze di Alessandro Spugna, prime in campionato, ad assicurarsi la qualificazione alla semifinale. La cronaca si apre con le giallorosse subito a caccia del gol e il vantaggio arriva dopo quattordici minuti con una conclusione di Haavi dalla distanza che, con l’aiuto di una deviazione, supera Beretta. Il forcing prosegue, le azzurre non trovano il guizzo per replicare e la squadra capitolina, passata la mezz’ora, pareggia il conto con un colpo di testa vincente di Linari su suggerimento di Bartoli. In avvio di ripresa clamorosa occasione sprecata da del Estal: l’attaccante riceve, entra in area ma manda sul fondo davanti a Korpela. La Roma completa la rimonta all’84’ con Kramzar che si fa trovare pronta sul cross di Pilgrim e fa 3-0. Il Napoli deve dunque arrendersi al triplice fischio.

Il tabellino

Roma (4-3-3): Korpela; Bartoli, Minami, Linari, Sonstevold; Greggi (77’ Kramzar), Giugliano (86’ Troelsgaard), Feiersinger (66’ Kumagai); Glionna, Giacinti (66’ Pilgrim), Haavi (66’ Viens). A disp.: Ceasar, Valdezate, Di Guglielmo, Tomaselli. All.: Alessandro Spugna

Napoli (4-3-3): Beretta; Pettenuzzo, Veritti, Di Bari (60’ Giacobbo), Kobayashi; Chmielinski, Gallazzi, Giai (51’ Bertucci); Kajzba (45’ Mauri), Lazaro (76’ Banusic), Corelli (45’ del Estal). A disp.: Bacic, Di Marino, Pellinghelli, Gianfico. All.: Biagio Seno

Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola

Reti: 14’ Haavi (R), 33’ Bartoli (R), 84’ Kramzar (R)