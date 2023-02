Coppa Italia Femminile - La Roma vince anche la sfida di ritorno: Pomigliano battuto 2-0

Qualificazione sfumata già dopo il risultato dell’andata (1-8, ndr), il Pomigliano torna in campo nell’infrasettimanale per affrontare la Roma nella sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile. Subito blitz offensivo per Glionna, segue una giocata di Selerud che impegna l’estremo difensore campano. Soltanto attorno al quarto d’ora di gioco, cross di Glionna dalla destra per Kajzba: quest’ultima non impatta bene e spreca. Al 21’ vantaggio giallorosso: lancio in profondità per Selerud che mette al centro, Kramzar colpisce di testa e sblocca il risultato. Al 26’ Cinotti ci prova col destro sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la traiettoria si perde sul fondo. Anche dopo la mezz’ora, le capitoline sfiorano il gol con Glionna. Il primo tempo non regala ulteriori emozioni, all’intervallo è 1-0 al Tre Fontane. La ripresa si apre con uno spunto interessante di Taty, poi al 55’ Fierro deve opporsi al destro di Kramzar. Al 65’ raddoppio locale: angolo di Selerud per la testa di Kollmats e il palo nega la gioia, sul prosieguo Kramzar deposita nel sacco siglando la doppietta personale. La Roma resta in proiezione offensiva, il Pomigliano non riesce ad andare in rete: al triplice fischio è 2-0 per le giallorosse che archiviano ufficialmente il passaggio del turno.

Il tabellino

Roma (4-2-3-1): Ohrstrom; Bergersen, Minami (80’ Linari), Kollmats, Landstrom; Cinotti (72’ Petrara), Ciccotti; Glionna (66’ Serturini), Kramzar (66’ Losada), Selerud; Kajzba. A disposizione: Lind, Ceasar, Giacinti, Giugliano, Greggi. Allenatore: Alessandro Spugna

Pomigliano (4-4-2): Fierro; Novellino, Caiazzo (70’ Golob), Passeri, Fusini (53’ Rizza); Di Giammarino, Rabot, Battelani (53’ Gallazzi), Taty (70’ Ferrario); Amorim (46’ Corelli), Sangaré. A disposizione: Cetinja, Buttino, Rocco, Buonpane. Allenatore: Carlo Sanchez

Arbitro: Giuseppe Mucera della sezione di Palermo

Marcatrici: 21’ Kramzar (R), 65’ Kramzar (R)

Ammonizioni: Caiazzo (P)