Coppa Italia Femminile - Pomigliano demolito dalla Roma: 8-1 per le giallorosse nella gara d'andata dei quarti di finale

Impegno infrasettimanale per il Pomigliano. Dopo il ko in campionato contro la Juventus, la squadra di Carlo Sanchez scende in campo per affrontare un’altra big, la Roma, nella partita d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile. Avvio da dimenticare allo Stadio Gobbato per le Pantere che vanno subito sotto nel risultato. Ci pensa Giugliano, con un tiro da fuori, a sbloccare la sfida dopo pochi secondi dal fischio d’inizio. La formazione di casa va in tilt e incassa il raddoppio immediato giallorosso con Glionna che sfrutta l’assistenza di Landstrom e gonfia la rete. Le ospiti restano in avanti e ci provano con un colpo di testa di Giacinti, il primo lampo delle campane è una conclusione dalla distanza di Corelli che si spegne sul fondo. Poi ci prova anche Sangaré, ma sul ribaltamento di fronte Fierro deve allontanare un’altra minaccia delle capitoline. A metà frazione Giacinti cerca la gioia personale, l’estremo difensore locale si oppone. Il primo tempo non regala ulteriori sussulti, c’è da registrare soltanto una giocata di Corelli che, deviata, non impegna Lind. Ancora un approccio da rivedere per il Pomigliano che, dopo quattro giri di lancette dall’inizio della ripresa, subisce la terza marcatura della Roma: è Giacinti a ribadire in rete su suggerimento dalla corsia. Al 52’ Kajzba, subentrata al posto di Serturini, si avventa su un cross di Giugliano e sigla il poker. Passano cinque minuti e Glionna colpisce la traversa: sulla respinta, Fierro disinnesca Giacinti. Trascorsa l’ora di gioco, le giallorosse dilagano e piegano il team granata. Al 65’ Andressa, su una nuova e ottima assistenza, timbra la manita. Due minuti più tardi è Glionna a firmare la sua doppietta personale: punteggio tennistico al Gobbato. Il Pomigliano non c’è più, la Roma va a segno ancora al 72’ con Andressa e al 74’ con Kajzba su errore della difesa. Al 78’ Bragonzi accorcia, approfittando di una disattenzione delle avversarie, e rende meno pesante il passivo. Tuttavia, la qualificazione della compagine allenata da Alessandro Spugna è ipotecata: il prossimo 7 febbraio ci sarà la gara di ritorno.

Il tabellino

Pomigliano (4-3-1-2): Fierro; Apicella (62’ Passeri), Caiazzo, Golob, Fusini (62’ Amorim); Di Giammarino (81’ Taty), Rabot, Novellino; Martinez (50’ Bragonzi); Corelli, Sangaré (62’ Ferrario). A disposizione: Cetinja, Buttino, Ronco, Buompane. Allenatore: Carlo Sanchez

Roma (3-4-2-1): Lind; Linari (69’ Selerud), Wenninger, Kollmats; Serturini (46’ Kajzba), Giugliano (69’ Ferrara), Ciccotti, Landstrom; Kramzar; Glionna, Giacinti (59’ Andressa). A disposizione: Minami, Haavi, Ceasar, Bartoli, Greggi. Allenatore: Alessandro Spugna

Arbitro: Martina Molinaro della sezione di Lamezia Terme

Marcatrici: 2’ Giugliano (R), 6’, 67’ Glionna (R), 49’ Giacinti (R), 52’, 74’ Kajzba, 65’, 72’ Andressa (R), 78’ Bragonzi

Ammonite: Andressa (R)