Coppa Italia Femminile - Pareggio tra Napoli ed Empoli: Acuti apre le danze, Cinotti pareggia

Ultima giornata del Girone B della Coppa Italia Femminile, il Napoli della coppia Giulia Domenichetti e Roberto Castorina affronta l'Empoli di mister Fabio Ulderici. Allo Stadio Piccolo di Cercola va in scena il confronto tra la formazione partenopea e la compagine toscana, entrambe ferme a un punto in classifica e con l'obiettivo di conquistare il primato.

La prima opportunità è per le ospiti che si divorano un gol da pochi metri dopo una punizione calciata in area. La replica delle campane è immediata con un tiro di Jaimes da palla inattiva. Al 19' buona chance per Sara Tui che ci prova dalla distanza, traiettoria alta. Sul prosieguo, Popadinova libera una conclusione che si spegne sul fondo. Al 21' ancora Sara Tui impegna Ciccioli che devia in calcio d'angolo, alla mezz'ora Abrahamsson è costretta a uscire per infortunio: al suo posto entra Acuti. Ed è proprio la neo-entrata, al 36', a trovare la via del gol e sbloccare il risultato in favore del Napoli. La gioia dura pochi minuti, l'Empoli pareggia con Cinotti che approfitta di un'uscita non perfetta di Aguirre per ristabilire l'equilibrio. I ritmi della ripresa sono molto più bassi, soltanto al 70' c'è la prima vera occasione con una combinazione sull'asse Erzen-Acuti-Jaimes: Ciccioli compie una parata importante. All'83' ci prova altresì De Marino in tuffo, sfera fuori. Nel finale, Colombo prova a regalare il successo alle partenopee ma il contropiede non ottiene gli effetti sperati. Adesso sarà il sorteggio a decidere chi tra Napoli, Empoli e Chievo si qualificherà ai quarti di finale della competizione.

Il tabellino

Napoli: Aguirre (47' Chiavaro), Abrahamsson (30' Acuti), Di Marino, Corrado, Awona, Colombo, Sara Tui, Severini, Erzen, Jaimes, Popadinova. A disposizione: Chiavaro, Toniolo, Capitanelli, Kuenrath, Blanco, Goldoni, Imprezzabile, Porcarelli, Acuti. Allenatore: Domenichetti

Empoli: Ciccioli; De Rita (82' Tamborini), Binazzi, Knol, Mella; Cinotti (87' Silvioni), Bellucci, Prugna; Oliviero, Nocchi, Dompig. A disposizione: Capelletti, Sacchi, Brscic, Morreale, Nichele, Monterubbiano, Nicolini. Allenatore: Ulderici

Arbitro: Gavini di Aprilia

Marcatori: 36' Acuti (N), 40' Cinotti (E)

Ammoniti: Sara Tui (N), De Rita, Prugna (E)